«Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.2 комментария
Против боевиков ВСУ завели дело после подрыва гражданской машины в Курской области
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства и теракта в отношении украинских боевиков, которые подорвали легковой автомобиль с людьми в Курской области, сообщили в военных следственных органов СК России.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено против украинских боевиков по статьям, связанным с убийством и терактом, передает ТАСС.
По информации следствия, инцидент произошел в конце августа 2024 года на автодороге в селе Большое Солдатское. Боевики использовали беспилотный летательный аппарат с прикрепленным взрывным устройством для атак на гражданский автомобиль. В результате инцидента один человек погиб, еще один получил ранение.
В сообщении говорится, что следствие намерено установить и привлечь к ответственности всех членов вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, какие преступления совершили ВСУ в Курской области.