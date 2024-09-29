Против боевиков ВСУ завели дело после подрыва гражданской машины в Курской области

ВСУ за сутки пытались 11 раз прорваться через границу в Курской области

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ пытались прорваться к Новому Пути и Медвежьему, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Украинская сторона в этом районе потеряла свыше 70 человек, БТР, семь боевых бронированных машин и три автомобиля, двое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Группировка «Север» поразила формирования 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й бригады теробороны ВСУ у Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Николаево-Дарьино и Плехово.

В зоне ответственности группировки украинская армия потеряла до 30 человек, четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад теробороны у Гуево, Дарьино, Колмакова, Козачей Локни, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Михайловки, Медвежьего, Новой Сорочины, Нового Пути, Орловки, Плехово, Правды, Толстого Луга и Черкасского Поречного.

Авиация и ракетные войска поразили районы сосредоточения в Сумской области и резервы 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой, 1-ой бригады нацгвардии, а также 101-й и 103-й бригад теробороны у Атинского, Беловод, Бояро-Лежичей, Глухова, Журавки, Заруцкого, Катериновки, Кружка, Москаленок, Мачулищ, Новой Слободы, Павловки, Ровного, Рыжевки, Свессы и Сум.

За сутки украинская сторона на Курском направлении потеряла свыше 330 человек, 16 единиц бронетехники, включая танк, два БТР и 13 бронемашин, артиллерийское орудие, станцию РЭБ, станцию контрбатарейной борьбы и восемь автомобилей.

За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 17 тыс. 750 человек, 131 танк, 62 БМП, 97 БТРов, 837 бронемашин, 533 автомобиля, 143 артиллерийских орудия, 31 РСЗО, восемь ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 37 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники.