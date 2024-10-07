Иран начал разрабатывать договор о военной помощи в случае атаки США и Израиля

Иранский парламент начал разрабатывать законопроект о военной помощи в случае атаки США и Израиля

Tекст: Ольга Иванова

Этот пакт предполагает оказание военной и экономической помощи в случае нападения США или Израиля на одну из стран-участниц соглашения, сообщает ТАСС.

Соглашение, согласно источнику, также подразумевает создание оперативного штаба, ответственного за координацию военных операций и проведение учений. Высший совет национальной безопасности Ирана будет ответственен за распределение обязанностей и реализацию плана.

Как отмечают разработчики законопроекта, Иранский совет безопасности будет заниматься рассмотрением заявок на присоединение к «Пакту сопротивления». Договор нацелен на оказание взаимопомощи в кризисных ситуациях и формирование единой военной инфраструктуры для противодействия угрозам со стороны Израиля и западных стран.

Тегеран рассматривает в качестве своих союзников так называемую «Ось сопротивления», в которую входят ливанское шиитское движение «Хезболлах», палестинская группировка ХАМАС, йеменское мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» и «Исламское сопротивление Ирака». Законопроект будет представлен на рассмотрение парламента после его доработки.

В понедельник верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что атака ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года напомнила события 70-летней давности, написав об этом на иврите. Израильские ВВС провели серию авиаударов, атаковав более 60 целей в северных районах сектора Газа в преддверии годовщины кризиса ХАМАС. В ходе операции израильские ВВС убили двух высокопоставленных членов ХАМАС Мухаммада Хусейна Али аль-Махмуда и Саида Алаа Наиф Али, ответственных за деятельность движения в Ливане и на Западном берегу.

