Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.38 комментариев
Иранский лидер заявил о возвращении Израиля на 70 лет назад после атаки ХАМАС
Али Хаменеи написал на иврите, что атака ХАМАС вернула Израиль на 70 лет назад
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что атака ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года напомнила события 70-летней давности, написав об этом на иврите.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сделал заявление на иврите, утверждая, что атака ХАМАС, проведенная 7 октября 2023 года, отбросила Израиль на 70 лет назад, передает ТАСС. Свою запись Хаменеи разместил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Он не пояснил, почему выбрал именно этот временной интервал.
Напомним, израильские ВВС провели серию авиаударов, атаковав более 60 целей в северных районах сектора Газа в преддверии годовщины кризиса ХАМАС. ВВС Израиля провели операцию, в ходе которой были убиты два высокопоставленных члена ХАМАС – Мухаммад Хусейн Али аль-Махмуд и Саид Алаа Наиф Али, ответственных за деятельность движения в Ливане и на Западном берегу региона. Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира ХАМАС Захи Ясера Оуфи, который возглавлял террористическую сеть в Тулькарме и планировал атаки на еврейские общины.