Израиль нанес массированный авиаудар по северу сектора Газа

Израильские ВВС нанесли свыше 60 авиаударов по северным районам Газы

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным ливанского телеканала Al Mayadeen, израильские ВВС за последние несколько часов нанесли более 60 авиаударов по северным районам сектора Газа, передает ТАСС. Эти действия произошли накануне годовщины начала кризисного движения ХАМАС в Израиле.

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться. Напряженность усилилась после того, как 7 октября 2023 года боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В результате их действий были уничтожены приграничные населенные пункты и захвачены около 250 заложников.

В ответ на эти действия, Израиль начал полную блокаду Газы и приступил к нанесению ответных ударов. Помимо Газы, удары были произведены и по определенным районам в Ливане. Кроме того, Израиль начал наземную операцию в анклаве. Столкновения с палестинскими радикалами также происходят на Западном берегу реки Иордан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по Бейруту, сообщила армейская пресс-служба. Армия обороны Израиля также заявила, что из Ливана выпустили около 30 ракет в сторону израильского приграничного города Кирьят-Шмона. В Ливане в результате израильских авианалетов за сутки погибли 25 человек, 127 получили ранения. Израильский беспилотный летательный аппарат атаковал жилую квартиру в палестинском лагере беженцев Беддауи в районе Триполи, что на севере Ливана, возле мечети Халиль-ар-Рахман.