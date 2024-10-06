Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Израиль нанес удары по столице Ливана
Израильские военные нанесли удары по Бейруту сообщила армейская пресс-служба. Кроме того, Армия обороны Израиля заявила, что из Ливана выпустили около 30 ракет в сторону израильского приграничного города Кирьят-Шмона.
ЦАХАЛ заявил, что атаковал объекты шиитской организации «Хезболла» в районе Бейрута.
Как передает ТАСС, самолеты нанесли не менее 16 точечных ударов по подземным объектам и складам, произошли мощные взрывы, на южной окраине города начались сильные пожары.
Кроме того, израильские военные зафиксировали обстрел в сторону приграничного города Кирьят-Шмона. Сообщается, что «часть снарядов была перехвачена, другие упали на открытой местности».
В свою очередь, «Хезболла» сообщила, что ее бойцы «атаковали места скопления вражеских сил» и предотвратили попытку израильских военных перейти границу в районе израильского поселения Манара. Утверждается, что израильская сторона эвакуирует раненых и убитых. Также артиллерийский удар был нанесен по израильским силам, которые хотели перейти границу в районе поселения Блида, передает РИА «Новости».