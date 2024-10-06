БПЛА атаковали гуманитарный конвой в Хомсе

В Сирии беспилотники нанесли удар по автомобилям с гуманитарной помощью в Хомсе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Беспилотные летательные аппараты атаковали гуманитарный конвой в сирийской провинции Хомс, сообщает РИА Новости. Авиаудары были нанесены по автомобилям, которые перевозили гуманитарную помощь в промышленном районе к югу от города Хомс. Об этом рассказал сирийский военно-полевой источник, уточняя, что конвой подвергся нападению беспилотников.

Ранее сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya сообщал о взрыве на одном из заводов в Хомсе. Однако к настоящему моменту нет информации о том, связаны ли эти события между собой. Военные и местные власти пока не раскрывают детали инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ВКС провели серию авиаударов по двенадцати базам боевиков в Сирии в рамках совместной операции с сирийскими силами, в результате чего уничтожили боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, а США и Израиль рассматривают возможность военного удара по проиранским формированиям и подразделениям Корпуса стражей исламской революции в Йемене и Сирии.