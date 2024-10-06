Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.6 комментариев
БПЛА атаковали гуманитарный конвой в Хомсе
В Сирии беспилотники нанесли удар по автомобилям с гуманитарной помощью в Хомсе
В сирийской провинции Хомс беспилотники атаковали автомобили, перевозящие гуманитарную помощь, авиаудар произошел в промышленном районе к югу от города Хомс.
Беспилотные летательные аппараты атаковали гуманитарный конвой в сирийской провинции Хомс, сообщает РИА Новости. Авиаудары были нанесены по автомобилям, которые перевозили гуманитарную помощь в промышленном районе к югу от города Хомс. Об этом рассказал сирийский военно-полевой источник, уточняя, что конвой подвергся нападению беспилотников.
Ранее сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya сообщал о взрыве на одном из заводов в Хомсе. Однако к настоящему моменту нет информации о том, связаны ли эти события между собой. Военные и местные власти пока не раскрывают детали инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ВКС провели серию авиаударов по двенадцати базам боевиков в Сирии в рамках совместной операции с сирийскими силами, в результате чего уничтожили боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, а США и Израиль рассматривают возможность военного удара по проиранским формированиям и подразделениям Корпуса стражей исламской революции в Йемене и Сирии.