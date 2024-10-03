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ВКС России нанесли удары по базам боевиков в Сирии
Российские ВКС атаковали четыре базы боевиков в Сирии, включая провинции Хомс и Дейр-эз-Зор
Воздушно-космические силы России провели авиаудары по четырем местам базирования боевиков в Сирии, в том числе в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор, уничтожив боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.
По словам Игнасюка, ВКС России нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, передает ТАСС.
Кроме того, Игнасюк отметил, что в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов правительственных войск с позиций группировок «Джебхат ан-Нусра*» и «Исламская партия Туркестана*»(запрещены в России).
Также он сообщил о нарушениях со стороны проамериканской антитеррористической коалиции: 14 случаев нарушения воздушного пространства Сирии в районе Эт-Танф и три нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года.
Помимо боевых действий, представители Центра по примирению враждующих сторон провели гуманитарную акцию в населенном пункте Керкиз в провинции Алеппо, где было выдано 300 продовольственных наборов общим весом 2,9 тонны.
Ранее сообщалось, что США и Израиль рассматривают возможность нанести военный удар по проиранским формированиям и подразделениям Корпуса стражей исламской революции в Йемене и Сирии, что может быть частью стратегии по сдерживанию иранского влияния в регионе.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ