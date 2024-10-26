ПВО за полчаса уничтожила 12 украинских дронов в Брянской области

Tекст: Мария Иванова

С 19.20 до 19.50 по московскому времени были пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием беспилотников самолетного типа по объектам на территории России, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Российские средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали эти угрозы, уничтожив 12 украинских дронов.

Российские военные подчеркивают, что все аппараты были вовремя обнаружены и уничтожены дежурными средствами ПВО, что предотвратило возможные повреждения объектов на земле.

Ранее в субботу в Липецке и Липецком округе работали силы ПВО, которые сбили украинские беспилотники, это привело к временной остановке движения общественного транспорта.

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской и Орловской областями.

Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия российских войск нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и местам хранения ударных беспилотников.