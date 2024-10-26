Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?4 комментария
В Липецке остановили работу транспорта из-за беспилотников ВСУ
Губернатор Артамонов: В Липецке и Липецком округе ПВО сбила украинские беспилотники
В Липецке и Липецком округе работают силы ПВО, сбиты украинские беспилотники, временно остановлено движение бщественного транспорта, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Артамонов в своем Telegram-канале сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России активно работают в Липецке и Липецком округе, сбиты несколько украинских беспилотников. На места падения БПЛА уже выехали представители спецслужб, чтобы обезопасить территорию и провести необходимые проверки.
В связи с повышенной угрозой в регионе вводился «красный уровень» опасности. Это привело к временной остановке движения общественного транспорта в Липецке.
Губернатор призвал жителей не оставаться на остановках общественного транспорта и найти безопасное место до стабилизации ситуации.
Ранее силы противовоздушной обороны России за ночь перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской и Орловской областями.
В понедельник Минобороны сообщило, что над Липецкой областью было сбито 27 беспилотников ВСУ.