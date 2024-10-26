В Липецке остановили работу транспорта из-за беспилотников ВСУ

Губернатор Артамонов: В Липецке и Липецком округе ПВО сбила украинские беспилотники

Tекст: Вера Басилая

Артамонов в своем Telegram-канале сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России активно работают в Липецке и Липецком округе, сбиты несколько украинских беспилотников. На места падения БПЛА уже выехали представители спецслужб, чтобы обезопасить территорию и провести необходимые проверки.

В связи с повышенной угрозой в регионе вводился «красный уровень» опасности. Это привело к временной остановке движения общественного транспорта в Липецке.

Губернатор призвал жителей не оставаться на остановках общественного транспорта и найти безопасное место до стабилизации ситуации.

Ранее силы противовоздушной обороны России за ночь перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской и Орловской областями.

В понедельник Минобороны сообщило, что над Липецкой областью было сбито 27 беспилотников ВСУ.