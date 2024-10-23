Захарова назвала беспрецедентной кибератаку на сайт МИД

Tекст: Алексей Дегтярев

«Атака была направлена по всем направлениям. Мы отмечаем, что объем этого комбинированного воздействия, которое включало себя в том числе и DDoS-атаки, нарастал по мере хода», – цитирует Захарову ТАСС.

Она отметила, что кибератаки на сайт министерства проводятся регулярно, но атака, зафиксированная 23 октября, отличается беспрецедентным масштабом.

Чтобы восстановить работоспособность интернет-ресурсов, в ведомстве временно прекратили трансляцию брифинга, чтобы не увеличивать нагрузку на сайт.

Захарова также предположила возможную связь кибератаки с мероприятиями саммита БРИКС. «Мы полагаем, что такого рода враждебное воздействие может быть связано с успешно проходящими в эти дни в Казани мероприятиями по линии саммита БРИКС», – отметила дипломат.

Глава Роскомнадзора Андрей Липов ранее заявил, что с начала специальной военной операции количество кибератак на Россию ежегодно увеличивается на 70%. Инфраструктура операторов и хостинг-провайдеров подверглись атакам из-за рубежа, мощность кибератак достигла 1,73 Тбит/с, в ходе них использовались IP-адреса США, Швеции и Британии.