Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.0 комментариев
Моди покинул саммит БРИКС для встречи с Шольцем
Моди покинул саммит БРИКС ради обсуждения морской безопасности с Шольцем
Премьер-министр Индии Нарендра Моди покинул саммит БРИКС, чтобы обсудить военно-техническое сотрудничество с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине, включая вопросы безопасности в морском пространстве.
Визит индийского лидера в Германию продлится три дня, сообщает «Лента.ру».
Основной темой переговоров станет военно-техническое сотрудничество между Индией и Германией. Особый интерес для индийской стороны представляет вопрос безопасности в морском пространстве, который становится все более актуальным в современных геополитических условиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил, что множество стран стремятся вступить в БРИКС.