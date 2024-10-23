Моди покинул саммит БРИКС для встречи с Шольцем

Варшава испугалась создания платежной системы БРИКС

Польша выразила опасения из-за возможного создания БРИКС глобальной платежной системы

Tекст: Елизавета Шишкова

«Я боюсь лишь того, как бы там не дошло до слишком далеко идущих договоренностей в области экономики», – сказал польский дипломат.

Он отметил, что одной из таких договоренностей может стать создание новой платежной системы, позволяющей осуществлять взаиморасчеты в обход Запада, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует создать новую платежную систему стран БРИКС, которая будет значительно лучше системы SWIFT, от которой Запад отключил Россию.

Президент Владимир Путин сообщил, что члены БРИКС разрабатывают обмен финансовой информацией между центральными банками, который станет аналогом SWIFT.

На Деловом форуме БРИКС в Москве участники получили промо-карты BRICS Pay с балансом в 500 рублей, предназначенные для оплаты товаров через QR-код.