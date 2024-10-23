Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.0 комментариев
«Волонтеры Победы» отметили 80-летие обороны Заполярья
В 80-летнюю годовщину обороны Заполярья «Волонтеры Победы» организовали мероприятия, посвященные героизму солдат и тружеников тыла в годы войны, с участием школьников и представителей власти.
Для учеников начальной школы был проведен исторический урок «Оборона Заполярья», на котором рассказали о трудностях войны на Севере, мужестве солдат и учреждении медали «За оборону Советского Заполярья», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В завершение дети получили альбомы-раскраски с памятными местами Мурманской области.
Руководитель школьного отряда «Волонтеры Победы» Анастасия Прокопьева подчеркнула важность помнить подвиги предков. «Мы внуки тех, кто сохранил для всего мира главную ценность – жить под мирным небом», – сказала она. Активисты также подарили детям альбомы-раскраски, посвященные защитникам Заполярья.
В Мурманской области состоялась памятная церемония возложения, в которой приняли участие представители власти, ветераны и активисты. Они почтили павших героев минутой молчания у Вечного огня. Региональный руководитель Сергей Михеев отметил: «Мир и свобода достались нам дорогой ценой, и мы обязаны сохранять эту историю».
В Орловской области студенты познакомились с героизмом красноармейцев и действиями Северного флота, которые удержали Кольский полуостров и порт Мурманск. В Тольятти прошел исторический квест «Заполярье», в котором студенты соревновались в интеллектуальных и спортивных конкурсах, углубляясь в историю защитников Севера.
В сентябре «Волонтеры Победы» по всей стране организовали мероприятия в честь второй годовщины воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией, включая раздачу лент-триколоров и интеллектуальные игры.