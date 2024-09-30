«Волонтеры Победы» провели мероприятия ко Дню воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

Tекст: Дарья Григоренко

«Волонтеры Победы» провели ряд просветительских мероприятий в честь второй годовщины воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. Заместитель председателя Центрального штаба «Волонтеров Победы» Ольга Занко подчеркнула важность этих мероприятий для укрепления единства и понимания общей истории. Главной задачей было углубление знаний об истории Новороссии и Донбасса как неотъемлемой части российской истории, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сегодня мы провели просветительские мероприятия, направленные на углубление знаний об истории Новороссии и Донбасса. Богатая и многовековая история этих территорий – это неотъемлемая часть истории всей России. В честь празднования второй годовщины мы стремились дать участникам возможность познакомиться с фактами о прошлом и настоящем исторических субъектов нашей страны. Это событие в первую очередь объединяет нас, укрепляет наше единство и напоминает о наших общих корнях и ценностях», – подчеркнула Занко.

В Белгородской области волонтеры раздавали ленты-триколоры и информационные листовки, рассказывая об истории регионов. В Луганской народной республике, в селе Николаевка, добровольцы вручали символические ленты жителям. В Томской области акция прошла совместно с Федеральной службой судебных приставов. Волонтеры из Красноярского края организовали интеллектуальную игру «Родной Voпрос».

На Камчатке и в Кировской области прошли интерактивные мероприятия для студентов и школьников, которые получили награды и памятные подарки. В Тюменской области и Запорожской области игры прошли под названием «Родной Vопрос», где участники могли проверить свои знания о Великой Отечественной войне и современных событиях.

К интеллектуальной игре присоединились «Волонтеры Победы» Запорожской области и ЛНР. Своими эмоциями поделилась Дарья, муниципальный руководитель «Волонтеров Победы» в Мелитополе: «Я была очень рада стать организатором игры «Родной Vопрос» в нашем регионе. Я считаю, что проведение таких игр способствует улучшению знаний истории родного края, поднятию патриотического духа у молодежи. Такие мероприятия очень важны, и я с удовольствием готова проводить их и дальше».

В Республике Саха (Якутия) молодежь организовала флешмоб «89 регионов Российской Федерации» в поддержку жителей Донбасса и Новороссии, собрав на центральной площади 500 человек, которые выстроились в цифры 8 и 9.