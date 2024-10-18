Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».7 комментариев
Эксперт: Страны БРИКС разделяют позицию Москвы по Украине и считают ее обоснованной
Политолог Сетов: В странах БРИКС понимают задачи России на Украине
В странах БРИКС будут услышаны слова Путина о том, что Россия не приемлет популярную на Западе идею «обмена территорий» на членство Украины в НАТО, и сочтут требования Москвы разумными и обусловленными внешними обстоятельствами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Сетов. В пятницу Владимир Путин пообщался с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС в преддверии саммита объединения в Казани, а также с представителями делового сообщества.
«Победа России – это единственный сценарий, рассматриваемый президентом Владимиром Путиным. Это неизменная позиция руководства страны с 24 февраля 2022 года. Но сегодня это заявление имеет особую важность в контексте встречи с представителями стран, которые понимают, почему руководство РФ реализует именно такой политический курс», – отметил политолог Никита Сетов, эксперт ЭИСИ, заместитель генерального директора КГ «Полилог».
Собеседник считает, что участники встречи солидарны с позицией Путина, поскольку «Россия стремится не только к защите своих национальных интересов, но и к окончательной институционализации многополярного мира». В странах БРИКС также будут услышаны слова Путина о том, что Россия не приемлет популярную на Западе идею «обмена территорий» на членство Украины в НАТО. «Общим посылом всех трактовок со стороны стран БРИКС будет то, что они сочтут наши требования разумными, обоснованными и продиктованными в том числе внешними обстоятельствами», – подчеркнул политолог.
«Слова президента о том, что Россия не допустит появления ядерного оружия на Украине, это часть той истории, с которой началась СВО – демилитаризация и внеблоковый статус Украины. Это, разумеется, не предполагает никакого ядерного оружия, которое создаст экзистенциальную угрозу не только для России, но и для Евразии как минимум. Поэтому любая мысль украинской элиты о ядерном оружии сразу же будет встречать абсолютно релевантный и взвешенный ответ со стороны России», – считает Сетов.
В пятницу Путин провел встречу с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС в преддверии саммита организации в Казани. Журналист Дмитрий Киселев напомнил, что на Западе активно обсуждается идея – территории в обмен на вступление остатков Украины в НАТО. В ответ Путин подчеркнул, что «те территории, за которые сражаются наши ребята на поле боя, – это наши территории». «Это Луганская народная республика, Донецкая народная республика, Запорожская область и Херсонская», – перечислил Путин.
При этом глава государства подчеркнул, что сейчас на Украине НАТО воюет с Россией руками украинских солдат, которых Киев не жалеет. «А когда натовцам надоест с нами воевать – это у них тоже спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами!» – заявил президент России.