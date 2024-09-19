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Кнайсль рассказала о жизни с кошками и утками в Рязанской области
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль переехала в новый дом в Рязанской области
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль переехала в построенный деревянный дом в Рязанской области, где она живет с домашними животными.
Кнайсль рассказала о своем уютном доме, где она проживает с кошками, собаками, курами и утками, что, по ее словам, делает ее жизнь счастливой, передает РИА Новости.
Она отметила, что в районе ее нового жилья находятся необходимые удобства, такие как продуктовый магазин и автобусная остановка. Она подчеркнула, что местные жители в ее деревне очень приятные и дружелюбные, что способствует комфортной адаптации к новой жизни на селе.
На полях четвертого Евразийского женского форума Карин Кнайсль также выразила уверенность в правильности своего решения о переезде, заявив, что она буквально нуждалась в таком доме, чтобы чувствовать себя комфортно и спокойно.
Ранее на форуме Кнайсль выразила восхищение женщинами России, заявив, что они сохраняют свою женственность, несмотря на профессию, в отличие от своих западных коллег.