Кнайсль отметила женственность россиянок на Евразийском форуме

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, независимо от профессии, женщины в России всегда остаются леди, передает РИА «Новости». Это заявление она сделала на полях Евразийского женского форума, подчеркивая, что даже работа в горной промышленности или водителями автобусов не лишает их женственности.

Кнайсль также сравнила ситуацию с женщинами в западных странах, таких как Германия и Австрия, где, по ее мнению, женщины становятся более мужественными в профессиональной среде. Она подчеркнула, что в некоторых германских и австрийских компаниях можно встретить тип женщин, напоминающих Ангелу Меркель.

По мнению Кнайсль, способность оставаться леди присуща не только россиянкам, но и жительницам Центральной Европы. Она выразила восхищение этой чертой женщин, отметив, что это качество не исчезает, несмотря на различные профессиональные сферы.

Ранее Кнайсль рассказывала, что российский президент Владимир Путин и его министр Сергей Лавров очень хорошо воспринимают вопросы дипломатии и международных отношений. Кроме того, Кнайсль отмечала, что Путин является лидером, способным эффективно управлять страной в условиях глобальных перемен, что, по ее словам, делает его уважаемой фигурой на международной арене.