19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что российский ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.0 комментариев
Кнайсль восхитилась российскими женщинами
Кнайсль отметила женственность россиянок на Евразийском форуме
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль выразила восхищение женщинами России, заявив, что они сохраняют свою женственность, несмотря на профессию, в отличие от своих западных коллег.
По ее словам, независимо от профессии, женщины в России всегда остаются леди, передает РИА «Новости». Это заявление она сделала на полях Евразийского женского форума, подчеркивая, что даже работа в горной промышленности или водителями автобусов не лишает их женственности.
Кнайсль также сравнила ситуацию с женщинами в западных странах, таких как Германия и Австрия, где, по ее мнению, женщины становятся более мужественными в профессиональной среде. Она подчеркнула, что в некоторых германских и австрийских компаниях можно встретить тип женщин, напоминающих Ангелу Меркель.
По мнению Кнайсль, способность оставаться леди присуща не только россиянкам, но и жительницам Центральной Европы. Она выразила восхищение этой чертой женщин, отметив, что это качество не исчезает, несмотря на различные профессиональные сферы.
Ранее Кнайсль рассказывала, что российский президент Владимир Путин и его министр Сергей Лавров очень хорошо воспринимают вопросы дипломатии и международных отношений. Кроме того, Кнайсль отмечала, что Путин является лидером, способным эффективно управлять страной в условиях глобальных перемен, что, по ее словам, делает его уважаемой фигурой на международной арене.