Эрдоган заявил о работе над проблемой банковских переводов между Россией и Турцией

  • Новость часаЭрдоган: В ходе теракта в Анкаре погибли четыре человека
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зима заставила Зеленского заговорить по-другому
    Эвакуированные Украиной люди начали возвращаться на неподконтрольные Киеву территории
    Сотрудники атакованной террористами аэрокосмической компании в Анкаре прячутся в укрытиях
    Россияне поглумились над «Дождем» за поиск негатива в Казани в дни саммита БРИКС
    Эрдоган заявил о работе над проблемой банковских переводов между РФ и Турцией
    Страны БРИКС выразили позицию по Украине в Казанской декларации
    Страны БРИКС указали на негативное влияние незаконных санкций на мировую экономику
    Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Турции
    Путин: Иран стал полноправным членом БРИКС
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русская армия мешает Западу думать

    Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Уловка Зеленского показывает его слабое место

    Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Общество должно быть немного детским

    Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?

    3 комментария
    23 октября 2024, 19:07 • Новости дня

    Эрдоган заявил о работе над проблемой банковских переводов между Россией и Турцией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкие и российские ведомства активно работают над решением проблем, связанных с банковскими переводами, заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Казани.

    «Что касается проблем банковских переводов, наши ведомства решают их», – уточнил Эрдоган, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что американские представители посетили турецкие финансовые учреждения, угрожая санкциями за продолжение сделок с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские компании, осуществляющие транзит товаров в Россию, сталкиваются с растущими трудностями в Турции, поскольку турецкие банки все чаще блокируют переводы и закрывают счета таких компаний. Ранее отмечалось, что российские импортеры продолжают сталкиваться с серьезными трудностями при осуществлении платежей в Китай и Турцию.

    23 октября 2024, 15:02 • Новости дня
    Эксперты объяснили заявление Зеленского об энергетическом «перемирии»

    Политолог Скачко: Зеленский заявлением об энергетическом «перемирии» пытается повлиять на БРИКС

    Эксперты объяснили заявление Зеленского об энергетическом «перемирии»
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский неслучайно заявил об энергетическом «перемирии» тогда, когда в Казани проходит саммит БРИКС. Таким образом он пытается повлиять на мнение глав государств объединения, а также выставить себя якобы лидером будущей мирной повестки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский назвал прекращение ударов по энергообъектам возможным первым шагом к перемирию на Украине.

    «В Киеве ранее признавали, что на Украине уничтожено до 90% тепловой энергогенерации. А впереди зима. Если ВС России нанесут несколько мощнейших ударов, то атомного сегмента может быть недостаточно для удовлетворения всех потребностей», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По его мнению, «киевским властям не жалко людей, которые могут остаться без тепла и света». Зеленский и его офис больше переживают о том, что «без энергетики остановится тот сегмент промышленности, который работает на войну», уточнил собеседник. «А это приблизит Украину к катастрофе и возможной капитуляции», – полагает эксперт.

    Впрочем, заявлению Зеленского о прекращении ударов по энергообъектам есть и другое объяснение. Скачко отметил, что оно прозвучало аккурат в то время, когда в Казани собрались лидеры стран БРИКС и гости мероприятия. «Конечно, это заявление Зеленского неслучайно. Понятно, что в столице Татарстана на переговорах различного уровня обсуждают украинский конфликт», – сказал Скачко.

    Он указал на изменение имиджа Украины – от «жертвы» к «агрессору». Это произошло по ряду причин, среди которых нападение ВСУ на Курскую область, а также угрозы Киева прекратить транзит газа и нефти. «На этом фоне Зеленский «гонит волну» и пытается сделать себя лидером будущей мирной повестки», – считает политолог.

    Однако в этой геополитической игре Зеленский рискует оказаться проигравшим. Собеседник сомневается, что тому удастся перехитрить Россию и страны БРИКС. К слову, лидеры объединения уже согласовали позицию по Украине, которая найдет отражение в итоговой декларации казанского саммита. По прогнозам спикера, в документе будет сказано о необходимости политико-дипломатического урегулирования конфликта.

    Военкор Александр Коц в свою очередь назвал враньем заявление Зеленского. «Во-первых, это противоречит «мирному плану» того же самого Зеленского, который он недавно презентовал с большой помпой», – пояснил он. «Во-вторых, мы уже предлагали нечто подобное Киеву, – напомнил Коц. – Сергей Шойгу недавно рассказывал, что Москва готова была принять аналогичное предложение Турции. И что Украина? Сначала вроде согласилась, а потом напала на Курскую область с прицелом на захват Курской АЭС. Ничто не помешает Незалежной снова нас «кинуть».

    «В-третьих, если Зеленский об этом просит – значит, все мы делаем правильно, – добавил военкор. – В-четвертых, энергетический мораторий не только не приблизит «конец горячей фазы войны». Он его значительно отдалит. Потому что в первую очередь энергетика – это кровь ВПК».

    «В-пятых, это сугубо политическое заявление на фоне триумфа саммита БРИКС в России. Киев понял, что теряет повестку, и решил ее возглавить. Дескать, пусть там все обсуждают нашу новую «мирную» инициативу, а не этот ваш новый миропорядок. В общем, с какой стороны ни посмотри, дурно пахнет это ваше энергетическое «перемирие», – заключил Коц.

    Ранее Владимир Зеленский назвал возможный «первый шаг» к перемирию на Украине. По его словам, им может стать взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

    «Мы увидели во время первого «саммита мира», что может быть принято решение по энергетической безопасности. Иными словами – мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Думаю, да», – сказал Зеленский в интервью Financial Times.

    В августе газета The Washington Post заявила, что Россия и Украина якобы собиралась направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от встречи.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о том, что украинское наступление на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва и Киев не вели тайных переговоров по поводу прекращения нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

    Коментарии (13)
    23 октября 2024, 15:35 • Новости дня
    СМИ: Заместитель посла Британии напал на журналистов во Внуково

    Shot: Заместитель посла Британии Том Додд вырвал бейдж и толкнул журналистку в московском аэропорту Внуково

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель посла Британии в России Том Додд набросился на российских журналистов в аэропорту Внуково, вырвав бейдж и толкнув журналистку, пытавшуюся задать ему вопрос, пишут СМИ.

    По данным Telegram-канала Shot, по прибытии в российскую столицу вместе с руководителем Директората Восточной Европы и Центральной Азии (EECAD) Кристофером Алланом и его заместителем Лоррейн Фасси, Додд проявил агрессию к российским журналистам.

    Инцидент произошел, когда представители российских СМИ в аэропорту попытались задать вопросы британским дипломатам. По информации Shot, Додд вырвал бейдж у одного из них, после чего толкнул девушку с микрофоном, задававшую ему вопрос.

    Кристофер Аллан и Лоррейн Фасси прибыли в Москву для инспекции работы посольства Британии после недавнего скандала с лишением аккредитации шести сотрудников диппредставительства.

    В начале октября Секретариат ООН понизил уровень аккредитации шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову после инцидента, связанного с вопросами к главе МИД Германии Анналене Бербок. Позже Богданов сообщил о восстановлении полной аккредитации при ООН.

    Коментарии (11)
    23 октября 2024, 20:10 • Видео
    Саммит БРИКС в Казани: главное

    В Казани проходит саммит БРИКС, принята итоговая декларация, а вопрос с дальнейшим расширением организации разрешен компромиссом. Чего нам ждать от БРИКС? И чего БРИКС ждет от нас?

    Коментарии (0)
    23 октября 2024, 14:56 • Новости дня
    Путин объявил о принятии Казанской декларации БРИКС
    Путин объявил о принятии Казанской декларации БРИКС
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, подводящую итоги российского председательства в объединении, сообщил президент России Владимир Путин после заседания объединения в расширенном составе, выступая на правах хозяина саммита.

    После заседания Путин уточнил у своих коллег, имеются ли возражения или замечания относительно декларации, передает РИА «Новости». «Есть ли какие-то возражения, замечания к этой декларации? – спросил российский лидер. – Если нет, то предлагаю считать декларацию принятой».

    Путин сообщил, что принятое решение предполагается распространить в ООН. «Хочу отметить, что мы планируем распространить ее [Казанскую декларацию саммита БРИКС] как наш общий совместный документ», – сказал Путин. Декларация содержит общие оценки положения дел в мире и обозначает цели на долгосрочную перспективу.

    Российский лидер также отметил успехи в продвижении стран БРИКС по всем магистральным направлениям в политике и экономике.

    «В целом в текущем году в сотрудничестве стран БРИКС достигнуты серьезные результаты. Сообща нам удалось продвинуться по всем трем магистральным направлениям: в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах», – сказал он, отметив, что это хороший задел на будущее.

    В завершение Путин объявил закрытой расширенную встречу саммита БРИКС.

    Ранее Путин на саммите БРИКС в Казани заявил, что Россия стремится укрепить авторитет БРИКС, сосредоточившись на решении глобальных проблем, подчеркнув значимость многостороннего сотрудничества. Путин также подчеркнул значимость стран-участниц в формировании многополярного мира, назвав их ответственными за глобальную стабильность и безопасность. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что саммит БРИКС в Казани стал важным шагом в развитии механизмов сотрудничества, созданных при участии России.

    Коментарии (0)
    23 октября 2024, 17:54 • Новости дня
    Сотрудники атакованной террористами аэрокосмической компании в Анкаре прячутся в укрытиях
    Сотрудники атакованной террористами аэрокосмической компании в Анкаре прячутся в укрытиях
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В турецкой столице работники компании TUSAS спрятались от террористов в укрытии и ожидают эвакуации, в районе слышна стрельба, сообщают местные телеканалы.

    Звуки стрельбы в районе здания корпорации TUSAS раздаются каждые 5–10 минут, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Haberturk.

    Отмечается, что в здании могут находиться заложники, на место стянуты сотрудники полиции и военные. В воздухе над районом барражируют полицейские вертолеты, а движение транспорта на ближайших автодорогах перекрыто.

    Двое из трех напавших на объект террористов могут быть ликвидированы, пишет газета Sabah.

    Ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил теракт на объекте турецкой аэрокосмической корпорации TUSAS в районе Кахраманказан. Согласно предварительным данным, причиной взрыва мог быть террорист-смертник.

    Компания TUSAS занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16.

    Коментарии (0)
    23 октября 2024, 16:52 • Новости дня
    В Турции у здания аэрокосмической компании совершен теракт, есть погибшие
    В Турции у здания аэрокосмической компании совершен теракт, есть погибшие
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил теракт на объекте турецкой аэрокосмической корпорации Tusas в районе Кахраманказан, в результате которого есть погибшие и раненые.

    «Террористическая атака была совершена против объекта Tusas в районе Кахраманказан в Анкаре. К сожалению, после этого нападения у нас есть погибшие и раненые», – написал Ерликая в соцсети X (бывший Twitter, запрещен в России), передает ТАСС.

    Подъездные дороги к атакованному объекту перекрыты, район окружен большим количеством полиции, спецназа, спасателей и медиков. Над местом происшествия барражируют полицейские вертолеты. По информации телеканала A Haber, взрыв произошел на одном из охраняемых въездов на территорию завода, который производит авиатехнику, беспилотники и вооружение.

    Предварительные данные указывают на то, что причиной взрыва мог быть террорист-смертник. После детонации началась перестрелка. По сообщению телеканала, нападение произошло во время пересменки охраны, что могло способствовать увеличению числа жертв.

    В апреле правоохранительные органы Турции задержали уроженцев Таджикистана и Киргизии, подозреваемых в подготовке теракта от лица террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Стамбуле.

    Коментарии (3)
    23 октября 2024, 14:21 • Новости дня
    Россия обогнала Японию по паритету покупательной способности ВВП

    МВФ назвал Россию четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности

    Россия обогнала Японию по паритету покупательной способности ВВП
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в этом году заняла четвертое место в мире по паритету покупательной способности ВВП, обогнав Японию, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ).

    По данным МВФ, доля России в мировом ВВП составила 3,55%, что позволило обогнать Японию с 3,38%, передает «Коммерсант». Первыми в рейтинге остаются Китай, США и Индия.

    Доклад фонда основан на новых данных Программы международных сопоставлений (ICP), экстраполированных на 2024 год. Индия и Россия получили наиболее значительные пересмотры: плюс 0,7 процентного пункта, по сравнению с предыдущим раундом ICP. Ранее доля России в мировом ВВП оценивалась в 2,9%.

    МВФ также пересмотрел прогнозы роста российской экономики на 2025 год, снизив их на 0,2 процентного пункта, до 1,3% вместо прежних 1,5%. Замедление связано с прогнозируемым снижением частного потребления и инвестиций.

    Ранее сообщалось, что Россия неожиданно стала четвертой экономикой в мире по паритету покупательной способности по итогам 2021 года, но об этом стало известно только в 2024-м благодаря обновленным данным Всемирного банка. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему четыре года потребовалось на выявление места экономики России на мировой арене.

    Коментарии (4)
    23 октября 2024, 14:04 • Новости дня
    Орбан заявил о намерении Брюсселя втянуть Европу в войну

    Орбан: Брюссель хочет втянуть ЕС в войну с Россией через вступление Украины в НАТО

    Орбан заявил о намерении Брюсселя втянуть Европу в войну
    @ Marton Monus/DPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Брюссель и Киев хотят втянуть всю Европу в конфликт с Россией через приглашение Украины в НАТО, но Венгрия не хочет этого, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

    Обращаясь к гражданам в связи с 68-й годовщиной венгерского восстания 1956 года, Орбан подчеркнул, что Европа еще никогда не была так близка к мировой войне, как сейчас, передает ТАСС. По его словам, европейские лидеры и брюссельские бюрократы уже втянули Европу в конфликт на Украине и теперь хотят вовлечь в войну весь Европейский союз.

    Орбан указал на намерение Брюсселя продолжать военную помощь Киеву и выдвинутый президентом Украины Владимиром Зеленским план, который предусматривает расширение войны путем вступления Украины в НАТО и переноса линии фронта на территорию России. Премьер отметил, что Венгрия противится такому «плану победы», поскольку не хочет видеть украинских солдат на своей территории.

    В своем выступлении Орбан озвучил опасения, что согласно плану Зеленского, после победы Украины на восточном фронте, страна обязуется обеспечить безопасность всей Европы собственной армией. «Мы, венгры, можем однажды проснуться и обнаружить славянских солдат с востока в Венгрии. Мы этого не хотим», – заявил он.

    Ранее директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что вступление Украины в НАТО поставит крест на политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и вызовет неконтролируемую эскалацию. Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что угроза безопасности России не может быть устранена без демилитаризации и денацификации Украины, также для Москвы абсолютно неприемлемо членство Украины в НАТО.

    Коментарии (5)
    23 октября 2024, 04:27 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны защищать ооноцентричную систему
    Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны защищать ооноцентричную систему
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай должны защищать международную систему, ядром которой является ООН, заявил китайский лидер Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая, заявил: «Россия и Китай должны твердо защищать международную систему, ядром которой является ООН, совместно поддерживать глобальную стратегическую стабильность и отстаивать международную справедливость», – передает ТАСС.

    Си Цзиньпин подчеркнул, что обе страны должны тесно взаимодействовать в рамках многосторонних структур, таких как ООН и Шанхайская организация сотрудничества, и углублять стратегическую координацию.

    Председатель КНР также отметил, что в 2025 году исполнится 80 лет со дня основания ООН и победы во Второй мировой войне, и призвал продвигать правильный взгляд на историю.

    Он добавил, что несмотря на «хаотичную и запутанную внешнюю ситуацию», торговля и сотрудничество между двумя странами стабильно развиваются. Си Цзиньпин предложил продолжать интеграцию китайской инициативы «Один пояс – один путь» и Евразийского экономического союза для поддержки развития экономик России и Китая.

    «Мы ожидаем, что основательно обсудим с лидерами БРИКС будущее развитие механизмов сотрудничества организации, <…> чтобы содействовать стратегической координации и практическому сотрудничеству в различных областях между странами БРИКС и добиться новых возможностей для глобального Юга», – заявил Си Цзиньпин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани, где заявил об образцовых отношениях России и Китая. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что лидеры двух стран провели откровенные и конструктивные переговоры.

    Коментарии (7)
    23 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин: Иран стал полноправным членом БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Присоединение Ирана к БРИКС открывает новые перспективы для совместной работы на международной арене, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с иранским лидером Масудом Пезешкианом.

    «Иран стал полноправным членом БРИКС. Вы знаете, что мы активно поддерживали вашу заявку. Ранее мы также энергично способствовали вашему подключению к Шанхайской организации сотрудничества. Таким образом, у нас с вами открываются дополнительные возможности для совместной работы на международной арене», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Накануне иранский лидер Масуд Пезешкиан прибыл в Казань для участия в 16-м саммите БРИКС. Он предложил создать новую сеть для транзита энергоносителей в рамках БРИКС, используя Иран как стратегический транзитный хаб. Пезешкиан также заявил, что взаимодействие стран БРИКС может положить конец однополярному миру и американскому тоталитаризму.

    Коментарии (3)
    23 октября 2024, 10:21 • Новости дня
    Захарова назвала истерикой реакцию Киева на визит Гутерриша в Казань
    Захарова назвала истерикой реакцию Киева на визит Гутерриша в Казань
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала недовольство Киева визитом генсека ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казани, заявив, что украинская сторона не имеет права диктовать условия ООН.

    По ее словам, киевский режим не имеет права диктовать волю Организации Объединенных Наций, передает радио Sputnik.

    Захарова подчеркнула, что участие генсека в подобных мероприятиях абсолютно законно и является его правом. Она отметила, что для украинской стороны приезд Гутерриша стал поводом для истерики, так как они пытаются контролировать действия мировых организаций.

    «Якобы он не имеет права куда-то там ездить, что-то говорить и так далее. С какой стати? Почему? ... Какое право вы имеете говорить нам всем, чтобы мы не собирались, чтобы мы не встречались, чтобы мы не обсуждали проблематику? Тем более диктуете волю Организации Объединенных Наций», – заявила дипломат.

    В заключение Захарова добавила, что ООН не передавала свою символику и эмблематику кому-либо без согласия, и генсек воспользовался предоставленной возможностью участвовать в саммите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казань на саммит БРИКС прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш. Ранее министерство иностранных дел Украины выразило недовольство из-за решения генсека ООН, который в июне отменил визит на швейцарскую конференцию по украинской тематике, принять участие в саммите БРИКС. В Казани запланирована встреча президента России Владимира Путина и генсека ООН.

    Коментарии (4)
    23 октября 2024, 12:08 • Новости дня
    В Совфеде объяснили приезд генсека ООН в Казань на саммит БРИКС

    Сенатор Климов: Генсек ООН приехал в Казань, потому что БРИКС объединяет половину жителей Земли

    В Совфеде объяснили приезд генсека ООН в Казань на саммит БРИКС
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Саммит БРИКС – это солидное и важное событие, а то, что устраивает Украина – затянувшаяся ярмарка во главе с провинциальным актером. На этом фоне визит Антониу Гутерриша в Казань лишний раз подтверждает, где реальная политика, а где имитация, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее генсек ООН прилетел в Казань.

    «Антониу Гутерриш – опытный политик, который представляет огромную организацию, состоящую из почти 200 членов. Из них только четверть настроена к России враждебно или, по крайней мере, негативно. Большинство же намерены вести с Москвой равные партнерские отношения», – отметил сенатор Андрей Климов. Собеседник напомнил, что в ООН, комментируя планы генсека приехать в Казань, ранее называли БРИКС устойчивым объединением, в которое входят ведущие страны всемирной организации.

    «Так, Россия и Китай – постоянные члены Совбеза. Кроме того, БРИКС объединяет почти половину жителей Земли. Поэтому визит Гутерриша выглядит уместным», – считает парламентарий. На этом фоне он также обратил внимание на то, что у генсека ООН не нашлось времени посетить конференцию, ранее организованную Владимиром Зеленским в Швейцарии. 

    «Саммит БРИКС – это солидное и важное событие, а то, что устраивает Украина – это затянувшаяся ярмарка во главе с провинциальным актером. Серьезные люди от этого дистанцируются, причем не только на уровне ООН. Мы на прошлой неделе довольно активно поработали на площадке межпарламентского союза в Женеве. Там тоже чувствуется это настроение. Поэтому мы все делаем правильно. Продолжим и ООН потихонечку приводить в порядок, избавлять организацию от западного тлетворного влияния», – заключил Климов, указав, что «визит Гутерриша в Казань лишний раз подтверждает, где реальная политика, а где имитация.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань на саммит БРИКС. В аэропорту его встречал председатель Госсовета региона Фарид Мухаметшин. Пресс-служба Кремля сообщала, что глава всемирной организации проведет в Казани переговоры с президентом Владимиром Путиным. Ожидается, что стороны обсудят работу ООН, эскалацию на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Украины.

    Напомним, МИД Украины выразил недовольство из-за решения Гутерриша принять участие в саммите БРИКС. «Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый «саммит мира» в Швейцарии. Он, однако, принял приглашение в Казань. <...> Это неправильный выбор, который не способствует делу мира и только вредит репутации ООН», – считают в ведомстве.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в эфире радио Sputnik недовольство Киева, заявила, что украинские власти не имеют права диктовать волю ООН. «Генсек воспользовался такой возможностью, которую ему предоставили, и принял участие в этом мероприятии. Он принимает участие в подобных мероприятиях, в похожих и в этом тоже. Соответственно, для киевского режима это повод для истерики», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Коментарии (2)
    23 октября 2024, 18:59 • Новости дня
    Эрдоган: В ходе теракта в Анкаре погибли четыре человека
    Эрдоган: В ходе теракта в Анкаре погибли четыре человека
    @ REUTERS/Emilie Madi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В результате теракта на объекте аэрокосмической корпорации TUSAS в турецкой столице погибли четыре человека, заявил президент страны Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    «В результате этого нападения погибли четыре [человека] и пострадали 14 человек. Я осуждаю террор и желаю скорейшего выздоровления раненым», – цитирует Эрдогана ТАСС.

    Турецкий лидер выразил благодарность Путину за соболезнования.

    Ранее сообщалось о трех погибших в Анкаре. Президент России выразил соболезнования президенту Турции после теракта в Анкаре.

    Коментарии (0)
    22 октября 2024, 22:17 • Новости дня
    Мадуро прибыл в Казань

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщают информационные агентства.

    Самолет венесуэльского лидера приземлился в международном аэропорту Казани около 21.30 мск. Мадуро прибыл в сопровождении представительной делегации. Его встретили премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и другие российские официальные лица.

    Днем ранее в Казань прибыла исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита, Мадуро заявил, что «всегда готов к встречам с президентом Путиным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 16-й саммит БРИКС проходит в Казани и является ключевым событием председательства России в этом объединении. Путин начал саммит БРИКС в Казани с переговоров с Дилмой Руссефф, возглавляющей Новый банк развития БРИКС. Позднее он провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой и китайским лидером Си Цзиньпином. Также Путин провел телефонный разговор с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

    Коментарии (0)
    23 октября 2024, 06:58 • Новости дня
    В Турции назвали одну из вероятных тем переговоров Путина и Эрдогана

    Дипломатический источник сообщил о вероятном обсуждении Путиным и Эрдоганом использования нацвалют в торговле России и Турции

    Tекст: Антон Антонов

    На переговорах в Казани президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, обсудят вопрос использования национальных валют в торговле между двумя странами, сообщил дипломатический источник в Анкаре.

    Источник РИА «Новости» назвал тему использования нацвалют «приоритетной». «Думаю, лидеры обязательно ее затронут», – сказал он. Как отметил источник, Эрдоган признает «большое значение» данного вопроса.

    Напомним, в сентябре на переговорах с Эрдоганом Путин отметил тенденцию к использованию национальных валют в расчетах. Эрдоганом также подчеркнул важность перехода на нацвалюты в торговле.

    В сентябре Путин указывал, что доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях России приближается к 40%.

    Коментарии (0)
    22 октября 2024, 22:35 • Новости дня
    Путин встретился с президентом Египта в Казани

    Tекст: Антон Антонов

    На полях саммита БРИКС в Казани состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, сообщают информационные агентства.

    Египет впервые присутствует на саммите БРИКС как полноправный участник объединения, передает РИА «Новости».

    Путин заявил, что Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Египтом, оно идет уверенными темпами. Москва «уделяет особое внимание расширению дружественных связей с Египтом», который является «давним и надежным партнером России», сказал Путин. Кроме того, по его словам, Россия ценит взаимодействие с Египтом на площадках ООН.

    Он сообщил, что «на Египет приходится примерно треть всего товарооборота России с Африкой». Президент России сообщил, что в 2023 году товарооборот увеличился на 16,4%, сейчас рост продолжается, причем даже большими темпами. Также идет «реализация крупных совместных проектов, в частности, строительство первой атомной электростанции «Эль-Дабаа» и российской промышленной зоны», готовится соглашение о свободной торговле между Египтом и Евразийским экономическим союзом.

    В свою очередь ас-Сиси заявил, что высоко ценит поддержку России по вступлению в БРИКС, а также все проведенные Россией мероприятия. Ас-Сиси назвал Путина другом и добавил, что рад участвовать в саммите.

    «Египет поддерживает устремления, направленные на превращение группы БРИКС в платформу, которая могла бы противостоять негативным последствиям нынешних международных кризисов», – приводит его слова ТАСС.

    Он подчеркнул, что Египет видит «прорыв» БРИКС, происходящий «вне зависимости от каких-либо давлений». Египет ценит динамичное развитие отношений с Москвой, особенно строительство АЭС и создание российской промышленной зоны в зоне Суэцкого канала, сказал ас-Сиси.

    Напомним, Путин также провел переговоры с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой и китайским лидером Си Цзиньпином. Кроме того, состоялся телефонный разговор с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

    Коментарии (0)
    Главное
    Моди покинул саммит БРИКС для встречи с Шольцем
    ЦИК Молдавии утвердил итоги первого тура президентских выборов
    Десятки тысяч демонстрантов вышли в поддержку «Грузинской мечты» в Тбилиси
    В Турции у здания аэрокосмической компании совершен теракт, есть погибшие
    Россия обогнала Японию по паритету покупательной способности ВВП
    В Баку убили бывшего актера русского драмтеатра Ткача и его жену
    Умерла 98-летняя фуд-блогерша баба Маша

    БРИКС снижает финансовую уязвимость перед Западом

    Тема создания странами БРИКС альтернативы западной финансовой системе волнует буквально весь мир. Россия обещает, что новая платежная система стран БРИКС будет круче SWIFT, от которой Запад отключил Россию. Чем же она будет лучше западного аналога и как она поможет России снизить уязвимость от санкций? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад внезапно осознал мощь БРИКС

    Старт саммита стран БРИКС в Казани вызвал повышенный интерес в западных СМИ. Почему Вашингтон и Брюссель перестали воспринимать организацию как «декорацию»? И какое событие послужило для Запада рубиконом, после чего его лидерам пришлось начать рассматривать БРИКС как серьезную силу? Подробности

    Перейти в раздел

    Как построить второй Военно-морской флот России

    Впервые в истории корабли береговых охран России и Китая провели совместное патрулирование в Арктике. Бросается в глаза разница между российскими и китайскими кораблями, участвовавшими в данных учениях. Чему Китай научился у Береговой охраны СССР – и как российские пограничные корабли могли бы стать дублером и помощником Военно-морского флота России? Подробности

    Перейти в раздел

    Уроки СВО приводят Британию к лазерному оружию

    Сразу два образца лазерного оружия испытали в последнее время военные Великобритании. О каких именно системах идет речь, в чем их преимущества и недостатки, для поражения какого рода объектов они предназначены – и почему перед нами прямое свидетельство того, как внимательно на Западе изучают уроки российской спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    • Андрей Медведев Андрей Медведев
      Русская армия мешает Западу думать

      Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

      0 комментариев
    • Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков
      Уловка Зеленского показывает его слабое место

      Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».

      3 комментария
    • Андрей Полонский Андрей Полонский
      Общество должно быть немного детским

      Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?

      3 комментария
    Перейти в раздел

    • Саммит БРИКС в Казани: главное

      В Казани проходит саммит БРИКС, принята итоговая декларация, а вопрос с дальнейшим расширением организации разрешен компромиссом. Чего нам ждать от БРИКС? И чего БРИКС ждет от нас?

    • В Грузии готовят крайние меры

      Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

    • Майя Санду выиграла или проиграла?

      Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............