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Импортеры пожаловались на проблемы с платежами из России в Китай и Турцию
Российские импортеры продолжают сталкиваться с серьезными трудностями при осуществлении платежей в Китай и Турцию. Несмотря на предпринимаемые меры, ситуация ухудшается, что приводит к снижению объемов импорта и росту цен на товары, считают эксперты.
Business FM поговорила об этом с компаниями-импортерами. Старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопуло рассказал, что несмотря на оптимистичные прогнозы, ситуация с платежами из России в Китай и Турцию продолжает ухудшаться, и об этом, по его словам, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы и комментарии российских предпринимателей.
Он отметил, что объем импорта из Китая за последние полгода снизился на 10-15%. «И это стоимостной импорт упал, это очень важно отмечать, что это стоимостной», – добавил эксперт. Причиной этого является не только сокращение физических объемов поставок, но и усложнение платежных схем, что приводит к росту цен на товары. «Поэтому мы, к сожалению, не видим улучшения на рынке взаиморасчетов, мы видим, наоборот, что китайские банки, уже даже региональные, приходят сообщения нам из Китая, что региональные банки тоже уже начинают блокировать платежи из России», – уточнил Властопуло.
Предприниматель, занимающийся импортом промышленного оборудования из Турции, Борис подтверждает, что ситуация с платежами в эту страну также остается крайне сложной. По его словам, даже те китайские банки, которые ранее принимали платежи из России, начали вводить ограничения. «Ситуация лучше не становится, а только хуже. Мы пытались в Турцию платить за турецкий товар, за производство, и так платили, и так платили, никак», – подчеркнул он.
Ранее российские экспортеры сообщили, что платежи России с Китаем в юанях либо замораживаются, либо сильно задерживаются из-за расширения вторичных санкций США в июне.