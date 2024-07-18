Bloomberg: Российские экспортеры сообщили о проблемах в платежах между Россией и КНР

Tекст: Вера Басилая

Экспортеры сырьевых товаров, которые пожелали остаться анонимными, рассказали о невозможности провести прямые платежи из Китая в Россию, в том числе в юанях. Так, по словам представителя российской сельскохозяйственной компании, проблемы с платежами есть также у ряда китайских покупателей российской сельскохозяйственной продукции, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg.

При этом другие экспортеры сообщили, что никаких проблем с платежами у них нет. По их словам, в этом месяце прошла гладко крупная трансакция в юанях за энергоносители.

Агентство пишет, что экспортеры при сложностях с платежами напрямую оплачивают криптовалютой или через третьи страны, осуществлять платежи в юанях в Россию также можно, но через ограниченное число крупных госбанков.

Источник Bloomberg сообщил, что торговля между Россией и Китаем стала дороже, но обвала импорта не наблюдается.

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