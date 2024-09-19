США пригрозили санкциями турецким банкам за сделки с Россией

США предупредили банки Турции о возможных санкциях в случае продолжения финансовых операций с Россией, сообщает ТАСС. По словам источника в сфере турецкого финансового консалтинга, американская делегация провела переговоры с представителями турецких финансовых учреждений, подтвердила угрозы и указала на так называемые завуалированные санкции, которые могут быть применены к банкам. Это предупреждение, тем не менее, не означает полного запрета на сделки с Россией.

Источник уточняет, что операции с Россией через турецкие банки все еще возможны, однако для этого необходимо соблюсти определенные условия. В частности, требуется предоставить документы и доказательства в рамках процедуры комплаенса, которые подтвердят, что сделка не нарушает существующие санкции и ограничения. Эти меры направлены на снижение риска введения санкций со стороны США.

Ранее в марте газета Aydinlik сообщила, что американские дипломаты посещали турецкие компании и финансовые учреждения, чтобы уговорить их прекратить деловые отношения с Россией. В ходе этих встреч также звучали угрозы о возможных санкциях. Такая активность США свидетельствует о серьезности их намерений ограничить взаимодействие Турции и России в финансовой сфере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские компании, осуществляющие транзит товаров в Россию, сталкиваются с растущими трудностями в Турции, поскольку турецкие банки все чаще блокируют переводы и закрывают счета таких компаний. Ранее отмечалось, что российские импортеры продолжают сталкиваться с серьезными трудностями при осуществлении платежей в Китай и Турцию.