Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.0 комментариев
Путин назвал приоритетом развитие иранской железной дороги
Путин назвал приоритетом развитие железных дорог Ирана в проекте Север – Юг
Президент России Владимир Путин подчеркнул важность развития иранской железнодорожной инфраструктуры в рамках международного транспортного коридора Север – Юг, что способствует укреплению экономических связей между странами.
Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что Россия делает акцент на развитие иранской железнодорожной инфраструктуры. Этот проект рассматривается как ключевая часть международного транспортного коридора Север – Юг, передает ТАСС.
Путин отметил, что среди других значимых совместных проектов – строительство второго и третьего энергоблоков атомной электростанции «Бушер». Эти инициативы нацелены на укрепление экономического сотрудничества между двумя странами.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что транспортный коридор Север – Юг откроет новые возможности для торговых отношений и бизнес-сотрудничества между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с инициативой создать новую сеть для транзита энергоносителей в рамках БРИКС, воспользовавшись стратегическим расположением Ирана как транзитного хаба.