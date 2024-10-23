Путин назвал приоритетом развитие иранской железной дороги

Путин назвал приоритетом развитие железных дорог Ирана в проекте Север – Юг

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что Россия делает акцент на развитие иранской железнодорожной инфраструктуры. Этот проект рассматривается как ключевая часть международного транспортного коридора Север – Юг, передает ТАСС.

Путин отметил, что среди других значимых совместных проектов – строительство второго и третьего энергоблоков атомной электростанции «Бушер». Эти инициативы нацелены на укрепление экономического сотрудничества между двумя странами.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что транспортный коридор Север – Юг откроет новые возможности для торговых отношений и бизнес-сотрудничества между странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с инициативой создать новую сеть для транзита энергоносителей в рамках БРИКС, воспользовавшись стратегическим расположением Ирана как транзитного хаба.