Мишустин заявил о новых возможностях торговли через коридор Север – Юг

Мишустин подчеркнул важность модернизации транспорта для торговли в ШОС

Tекст: Елизавета Шишкова

Выступая на заседании Совета глав правительств стран ШОС в Исламабаде, Мишустин отметил, что Россия вместе с партнерами по СНГ и Ираном активно работает над модернизацией инфраструктуры железнодорожных, автомобильных и морских перевозок в рамках этого проекта, сообщает ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что усилия по обеспечению транспортной связанности стран ШОС и выстраиванию надежных логистических маршрутов остаются приоритетом.

«Максимально используя транзитный потенциал как по направлению Восток – Запад, так и по направлению Север – Юг, мы сможем нарастить грузопотоки, сделать поездки удобнее для граждан», – сказал он.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул необходимость урегулирования разногласий, препятствующих выполнению Соглашения о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок.

Он отметил, что несколько лет назад оно вступило в силу, предполагая запуск шести маршрутов, где применяются многосторонние разрешения для логистики, однако до сих пор не выполняется. Мишустин призвал партнеров ШОС урегулировать эти разногласия для развития автотранспортного сообщения на евразийском пространстве.

Напомним, Россия пригласила к участию в развитии международного транспортного коридора «Север – Юг» все заинтересованные страны.

Проект транспортного коридора «Север – Юг» не нуждается во «втором дыхании», так как в ближайшее время будет реализован, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Эксперты объяснили выгоду дополнительных маршрутов по торговле с Юго-Восточной и Средней Азией.