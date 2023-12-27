Лавров заявил о скорой реализации проекта «Север – Юг»

Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что проект «Север – Юг» вскоре будет реализован

Tекст: Денис Тельманов

«Что касается коридора «Север – Юг», то ему, наверное, уже не нужно второе дыхание, он его уже получил. Этот проект вызвал большой энтузиазм среди всех стран, от которых зависит его реализация, и он наверняка в ближайшее время будет реализован», – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, передает ТАСС.

По словам Лаврова, доверие к Западу сильно подорвано, поэтому в развитии мировой экономики есть большие основания полагаться на роль мирового большинства не в ущерб кому-то, а на основе взаимной выгоды.

В свою очередь индийский министр заявил, что создание транспортного коридора «Север – Юг» отвечает интересам всего мира, а Индия придает проекту наивысший приоритет. «Этот проект соответствует и нашим интересам, и интересам всей мировой экономики. Он входит в число наших главных приоритетов», – отметил Джайшанкар.

Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора «Север – Юг» было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14.

Коридор предназначен для перевозки грузов из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу. Сейчас поставки происходят морским путем через Суэцкий канал, что удлиняет маршрут более чем в два раза.

Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на Международной выставке-форуме «Россия» презентовал Каспийский кластер, который объединил в себе ОЭЗ «Лотос», портовую особую экономическую зону и должен стать «мощной базой обработки грузов коридора «Север – Юг».







