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Астраханский губернатор на выставке «Россия» рассказал о развитии Каспийского кластера
Губернатор Астраханской области Бабушкин рассказал на выставке «Россия» о развитии Каспийского кластера
На Международной выставке-форуме «Россия» 13 декабря в рамках Дня Астраханской области губернатор Игорь Бабушкин презентовал главные достижения в электроэнергетике, туризме, судостроении и АПК, инклюзивной и социальной сферах.
«По решению президента именно в Астраханской области был сформирован Каспийский кластер, который объединил в себе ОЭЗ «Лотос» и портовую особую экономическую зону. Запуск работы портовой зоны сделает Каспийский кластер мощной базой обработки грузов коридора «Север – Юг», что позволит привлечь дополнительный грузопоток на азиатском направлении. Сегодня на территории портовой зоны зарегистрированы два резидента: «ПЛК «Каспий» и «Агротерминал Каспий»», – сказал глав арегиона.
«Запустить объекты планируется во второй половине 2024 года. Следующий год будет богат на открытие и развитие в регионе масштабных промышленных проектов. Их реализация напрямую связана с работой резидентов ОЭЗ «Лотос», – подчеркнул Бабушкин.
В Астраханской области действуют 14 предприятий в составе Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Лотос» (ОЭЗ «Лотос»), которые занимаются судостроением, производством комплектующих для судостроительной отрасли России, высокотехнологичным производством обрабатывающей промышленности и созданием центра для освоения шельфа Каспийского моря. Объем заявленных инвестиций которых составляет порядка 27 млрд рублей.
Глава области рассказал, что регион на протяжении многих лет лидирует среди всех субъектов РФ по производству овощей, занимает первое место в ЮФО по выращиванию картофеля. За последние 20 лет объем производства бахчевых культур увеличился в три раза и достиг 290 тыс. тонн: арбузы и дыни из Астрахани не имеют аналогов в стране и в Европе. В регионе проходят гастрофестивали, привлекающие туристов из других регионов, в том числе арбузный. По предварительным итогам 2023 года объем валовой сельскохозяйственной продукции оценивается в 70 млрд рублей с темпом роста 102,3% к уровню 2022 года.
«Астраханская область делает большие успехи в такой отрасли сельского хозяйства, как аквакультура. Наши аграрии разводят как частиковую рыбу, так и особо ценные осетровые виды. Такие компании как ООО «АРК «Белуга», ООО РВК «Раскат» и ООО «РК «Акватрейд» более 20 лет ведут свою деятельность по товарному осетроводству, а также занимаются воспроизводством белуги, осетра стерляди. В 2022 году общий объем товарных осетровых составил около 1300 тонн. В прудовом рыбоводстве область находится в тройке лидеров по ЮФО и за прошлый год произвела около 20 тыс. тонн продукции», – отметил губернатор.
Уже несколько лет в Астраханской области активно внедряются «зеленые» технологии. Игорь Бабушкин на Выставке подписал соглашение о сотрудничестве с ООО «Юнигрин Энерджи» по инвестиционному проекту строительства солнечных электростанций в ближайшие четыре года. За прошедшие пять лет в регионе уже построены 12 солнечных электростанций мощностью 285 МВт и высокотехнологичный ветропарк мощностью 340,2 МВт.