Иран предложил БРИКС создать энерготранзитную сеть

Президент Ирана предложил создать в БРИКС сеть для транзита энергоносителей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил на саммите БРИКС, который проходит в Казани, создать новую транзитную сеть для торговли энергоносителями, сообщает ТАСС. Это предложение было озвучено на заседании саммита в узком составе, где присутствовали лидеры стран-участниц объединения.

Пезешкиан подчеркнул, что Иран располагает стратегически важным географическим положением и является транзитным хабом для нескольких международных транспортных коридоров, включая Север – Юг и Восток – Запад. Он отметил, что развитие плодотворного сотрудничества между странами БРИКС может способствовать созданию новой транзитной сети не только для энергоносителей, но и для других товаров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил создать платформу БРИКС для драгоценных металлов и алмазов, чтобы бороться с торговыми барьерами, мешающими рынку, а также он инициировал создание зерновой и товарной биржи БРИКС. Он также предупредил о риске мирового кризиса из-за долгов и санкций.