Захарова назвала саммит БРИКС ключевым шагом в развитии механизмов сотрудничества

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, саммит БРИКС в Казани стал кульминацией механизмов сотрудничества, разработанных совместно с Россией, передает радио Sputnik.

Захарова подчеркнула, что саммит является ключевым событием не только этого года, но и более значительным в контексте глобальных процессов, происходящих с начала XXI века.

Дипломат также отметила, что созданные механизмы взаимодействия стран БРИКС при участии России уже начали давать свои результаты.

Захарова подчеркнула, что текущие достижения не являются окончательными. Она отметила, что они представляют собой основу для дальнейшего прогресса, от которого выиграют люди, компании и государства.

«Результаты будут приносить конкретные плоды людям, компаниям, бизнесу, странам, народам», – отметила дипломат.

Ранее президент России прибыл в «Казань Экспо» на саммит БРИКС, где планируется принятие Казанской декларации и проведение множества встреч. Помощник президента Юрий Ушаков назвал успешными прошедшие накануне переговоры Владимира Путина с лидерами стран на саммите БРИКС в Казани, где обсуждались двусторонние и международные вопросы, включая украинскую проблематику.