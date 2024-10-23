Саммит БРИКС в Казани: главное

Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?

Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».

Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

БРИКС снижает финансовую уязвимость перед Западом Тема создания странами БРИКС альтернативы западной финансовой системе волнует буквально весь мир. Россия обещает, что новая платежная система стран БРИКС будет круче SWIFT, от которой Запад отключил Россию. Чем же она будет лучше западного аналога и как она поможет России снизить уязвимость от санкций? Подробности Перейти в раздел

Запад внезапно осознал мощь БРИКС Старт саммита стран БРИКС в Казани вызвал повышенный интерес в западных СМИ. Почему Вашингтон и Брюссель перестали воспринимать организацию как «декорацию»? И какое событие послужило для Запада рубиконом, после чего его лидерам пришлось начать рассматривать БРИКС как серьезную силу? Подробности Перейти в раздел

Как построить второй Военно-морской флот России Впервые в истории корабли береговых охран России и Китая провели совместное патрулирование в Арктике. Бросается в глаза разница между российскими и китайскими кораблями, участвовавшими в данных учениях. Чему Китай научился у Береговой охраны СССР – и как российские пограничные корабли могли бы стать дублером и помощником Военно-морского флота России? Подробности Перейти в раздел

Уроки СВО приводят Британию к лазерному оружию Сразу два образца лазерного оружия испытали в последнее время военные Великобритании. О каких именно системах идет речь, в чем их преимущества и недостатки, для поражения какого рода объектов они предназначены – и почему перед нами прямое свидетельство того, как внимательно на Западе изучают уроки российской спецоперации? Подробности Перейти в раздел

Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности Перейти в раздел

Саммит БРИКС в Казани: главное В Казани проходит саммит БРИКС, принята итоговая декларация, а вопрос с дальнейшим расширением организации разрешен компромиссом. Чего нам ждать от БРИКС? И чего БРИКС ждет от нас?

В Грузии готовят крайние меры Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

Майя Санду выиграла или проиграла? Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно. Перейти в раздел