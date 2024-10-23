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    Уловка Зеленского показывает его слабое место

    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    23 октября 2024, 14:58 Мнение

    Уловка Зеленского показывает его слабое место

    Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории».

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    Публикация в Financial Times заявления Зеленского о готовности Украины обсуждать режим взаимного прекращения огня по энергетическим объектам – это очередной пример «украинской дипломатии», в которой Киев надеется всех обдурить на ровном месте.

    «Мы видели во время первого [мирного] саммита, что может быть принято решение об энергетической безопасности. Другими словами: мы не атакуем их энергетическую инфраструктуру, они не атакуют нашу. Может ли это привести к окончанию горячей фазы войны? Думаю, да», – заявляет Зеленский.

    Здесь следует зафиксировать сразу откровенную ложь. Во время так называемого мирного саммита не обсуждался вопрос взаимного прекращения огня по энергетическим объектам. Абсурдность слов Зеленского подтверждается хотя бы тем, что Россия не участвовала в бюргенштокском формате и никто с российской стороны ничего подобного не обсуждал.

    Чего же пытается добиться Зеленский?

    Отсрочить коллапс энергетической системы Украины. Отопительный сезон на Украине сдвигается, ничего путного за лето власти не сделали, несмотря на многомиллионные вливания Запада (снова возникают вопросы о коррупции). То есть даже если представить, что Россия зимой прекратит наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре, властям Украины будет чрезвычайно трудно пройти зимний период без потрясений. А тот факт, что в последнее время ВС РФ атакуют Украину преимущественно дронами, сохраняя и накапливая ракеты, указывает на наличие запаса, который позволит погрузить Украину в тотальный блэкаут.

    Задобрить западных партнеров. Усталость в Европе от конфликта на Украине усиливается, лидеры многих стран, очевидно, давят на Зеленского с требованием смягчить позиции. За счет таких заявлений Киев пытается продемонстрировать мнимую договороспособность, которая, конечно, не имеет ничего общего с реальным мирным урегулированием.

    Дождаться ответа от США. Если бы Зеленский был откровенен, то его заявление должно было звучать следующим образом: «Россия, давайте вы пока не будете наносить по нам удары, потому что мы все еще не получили обещанный объем дальнобойных ракет от США и разрешение наносить ими удары по вашей территории». Абсолютно точно, взаимный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре – это временное решение для Зеленского, которое бы дало ему пространство для усиления давления на партнеров.

    Конечно, России не стоит идти на этот шаг. Власти Украины полностью дискредитировали себя в качестве стороны переговоров. Данная уловка Зеленского показательна тем, что она проявляет наиболее слабую и чувствительную точку украинских властей, по которой российской стороне логично наносить удары.

    Понаблюдаем

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