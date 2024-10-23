Русская армия мешает Западу думать

Желание Запада каким-то образом приморозить украинский конфликт, свести все к переговорам, корейскому варианту, косовскому варианту, боснийскому, какому угодно прочему выгодному только Западу варианту объясняется, как ни странно, не только военными успехами русской армии.

Это, конечно же, влияет на состояние умов западных политиков. Но помимо военной составляющей в неменьшей степени на умы влияет экономика, которая внезапно для Запада взяла и не рухнула. То есть вообще все пошло не так. От и до.

За годы после развала СССР, когда кому-то на радостях показалось, что случился «конец истории», у Запада выработалась совершенно определенная схема действий по отношению к непокорным странам.

Сначала международный остракизм на уровне разных советов Европ, потом санкции, потом бомбежки и наземное вторжение. И все это при мощной информационной поддержке сотни СМИ, дружно завывающих о кошмарных сербах или ужасном Каддафи.

И ведь работало это все. Даже угроза попасть под каток этой машины демократии была достаточным основанием для многих стран, чтобы покорно сидеть и не отсвечивать. И пока кого-то бомбили и ломали санкциями, весь остальной мир спокойно на это смотрел и жил по принципу «хаты с краю».

А с русскими не получилось. Угрозы сами по себе русских не напугали. Война и санкции не сломали. Местами даже наоборот. Теперь генералы НАТО говорят, что из войны русская армия выйдет сильной, опасной и опытной. А эксперты пытаются понять, что было не так с санкциями и почему экономика России показывает рост не только в военном секторе, даже несмотря на явно имеющиеся проблемы. И вот еще и саммит в Казани. Так или иначе крупные мировые игроки свою позицию выражают. Даже если напрямую не помогают России, но их приезд в Казань – это уже поддержка. Всем ясно, что хата с краю горит первой.

То есть явно ситуация совершенно не типичная. Так не было с середины 80-х годов прошлого века. Безусловного превосходства Запада более не существует. Ничего нового пока тоже не возникло, но и старое кончилось.

И пауза на несколько лет в войне Западу нужна только для того, чтобы сориентироваться, как действовать в новых условиях. Не против России, а вообще. И против Китая, и с Индией, и с монархиями Залива. Десять, да даже пять лет назад окрик с Запада безусловно воспринимался во многих странах как руководство к действию. Сейчас на истерики западных политиков те же монархии практически не реагируют. И не то чтобы Китай намерен поругаться с США. Но свою линию будет продвигать более последовательно, нежели до 2022 года.

Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

Источник