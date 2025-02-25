Краткий справочник по трамповедению

– Нам Трамп друг? Нет.

– Партнёр в моменте? Да.

– Кинет ли когда-то? Обязательно, без всяких сомнений. Как только будет выгодно США. Ну и вообще, не забываем про военную доктрину США. Кто там враг намбер уан? Вот.

– Кинем ли мы его? Ну, вероятно, когда возникнет необходимость и при условии, что мы наконец-то поймём, что нет постоянных союзников, а есть постоянные русские интересы. Если сейчас в этих интересах сотрудничать с США, why not? А если партнёрство надолго и от него каждая сторона получит свою выгоду, тем более нет. Бизнес как бизнес. Ничего особенного.

– Ужасно ли, что Россия готова взаимодействовать с США, в чем пытаются убедить нас шизопатриоты и необольшевики? Ну как сказать. Товарищ Сталин не считал зазорным и сотрудничать, и брать пример, и заводы покупать в сборе, и инженеров на работу приглашать, и Альберта Кана награждать. США нужны деньги, там Великая Депрессия, СССР нужны заводы и технологии.

Кстати, все похоже. Европа тогда очарована Гитлером. Британцы его кормят с ложечки. Американский бизнес поддерживает Рейх. Рузвельт в итоге с Германией воюет. Но для СССР тогда США точно также, ситуативный союзник.

– Надолго ли с Трампом контакт и возможна ли Ялта 2.0? Вопрос, на который сейчас никто не ответит точно. А прогнозы дело дурное. Я вот лично не очень верю англосаксам в принципе. И Европа будет гадить и стараться играть свою партию.

Впрочем, стоит помнить, что понты понтами, а золотой запас Германии лежит в США. Так что у этой независимости есть границы. И поводок.

– Категорически неверно обольщаться по поводу Трампа. Он президент США и будет делать то, что выгодно его стране. Его команда нам тоже не друзья ни разу. Но они ещё больше не друзья прежней команды, её курса, и её спонсоров. Команда Трампа будет строить технодиктатуру и мировое цифровое правительство. В их планах на будущее, мы разновидность корма. Это тоже стоит помнить. Но, пока в моменте, вместе с ними можно решить вопрос существования Украины. Раз можно, надо делать. И делить.

– Вечной дружбы не бывает.

– Вечных союзов тоже. У России, как известно, союзники только армия и флот. Полагаться Россия может глобально только на себя и на народ России.

– Если уж Трамп пока будет партнёром и все равно идут переговоры, пожалуй стоит одним из условий договорённостей поставить выдачу России всякой беглой погани. Ильи Пономарева (отца его тоже можно) (иноагент, внесен в реестр экстремистов и террористов), делегатов всяких форумов по деколонизации и освобождению России. Американцам все равно, у них таких агентов влияния и потенциальных «лидеров оппозиции», как навоза за баней. Ну а нам полезно будет провести суды. Хотя вряд ли их выдадут. Американцы запасливые и прагматичные, пока хоть какой-то толк будет от этих, будут их держать в кармане.

– Ну и напоследок. Мы победим вне зависимости от того, что думает Трамп, или что хочет его окружение, все зависимости от того, будут договорённости или нет, вне зависимости от желания или нежелания Европы.

Это вторично все. Победу добывает русская армия и тыл. У нас не Трамп у станков стоит в три смены, и не Венс опорники штурмует.

Вот, собственно, и всё.

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