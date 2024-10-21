ЦБ предложил обязать банки использовать QR-код НСПК

ЦБ РФ предложил обязать банки использовать только QR-код НСПК для платежей

Tекст: Ольга Иванова

Регулятор считает, что все ИТ-системы банков и торговые терминалы должны поддерживать оплату с использованием этого QR-кода. Основная цель инициативы – минимизация издержек банков и торговых компаний, которые сейчас вынуждены подключать различные платежные инструменты, сообщает «Интерфакс» в Telegram-канале.

ЦБ отмечает, что внедрение универсального QR-кода будет способствовать развитию конкуренции, предоставляя равные условия для подключения к инфраструктуре НСПК как крупным, так и небольшим банкам. Это позволит всем финансовым учреждениям участвовать в единой платежной экосистеме и взаимодействовать с ней на паритетных началах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральный банк России запланировал расширить использование биометрических данных в финансовом секторе, что соответствует стремлению властей повысить безопасность и удобство безналичных платежей. Ранее сообщалось, что в рамках пилотного проекта по биоэквайрингу ЦБ намерен внедрить новые тарифы для магазинов, которые будут использовать биометрические технологии для оплаты товаров и услуг.

