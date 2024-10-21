Дать населению заработать на вкладах и не пустить по миру банки. Способствовать росту фондового рынка, но не дать ему превратиться в один большой пузырь, который обогатит лишь часть населения, сделав богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Решение всех этих противоречивых задач требует тонкой настройки со стороны правительства и Центробанка.0 комментариев
ЦБ допустил ввод новых тарифов для оплаты покупок лицом
Зампред ЦБ Скоробогатова: ЦБ может ввести отдельные комиссии для магазинов за оплату покупок лицом
Центральный банк России изучит вопрос введения новых тарифов для магазинов за биометрические платежи в рамках пилотного проекта по биоэквайрингу, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
Банк России изучит возможность изменения комиссий для магазинов при оплате покупок по биометрическим данным. По словам первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, целью является определение целесообразности изменения тарифной политики для биоэквайринг, передает РБК.
Скоробогатова заявила, что обсуждение ведется с крупнейшими банками, которые планируется подключить к расширенному пилоту.
«Мы хотим обсудить с ними, нужно ли модифицировать тарифы по биоэквайрингу. Это новый инструмент, и, может быть, действительно имеет смысл сделать для него другую тарифную политику», – заявила Скоробогатова.
Комиссии, которые платят магазины за прием платежей, различаются в зависимости от метода оплаты. Сейчас тарифы для расчетов по картам отличаются от тарифов для системы быстрых платежей с использованием QR-кодов. Национальная система платежных карт (НСПК), оператор карт «Мир» и СБП, планирует добавить биометрическую оплату к этим методам.
Газета ВЗГЛЯД писала, как цифровая мобилизация выручила российскую экономику.
IT-эксперт Рустам Сагдатулин объяснил, почему граждане должны научиться защищать свои персональные данные.