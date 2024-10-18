Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».0 комментариев
Богданов оценил последствия убийства главы ХАМАС для Ближнего Востока
Богданов заявил, что убийство главы ХАМАС Яхьи Синвара не повлияет на ситуацию на Ближнем Востоке
Убийство главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара не изменит ситуацию на Ближнем Востоке и не станет поворотным событием, заявил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.
Богданов отметил, что подобные драматические события уже не раз случались и всегда находилась замена лидерам. По его словам, на этот раз заменой Яхьи Синвару станет Халед Машаль, который ранее уже возглавлял ХАМАС, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о возможности изменения ситуации на Ближнем Востоке в связи с убийством Синвара, Богданов заявил, что не ожидает поворотных изменений.
Ранее источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа на основании анализа его ДНК.
Президент США Джо Байден заявил, что американская разведка помогала Израилю отслеживать Синвара после нападения 7 октября.
Кремль выразил обеспокоенность последствиями убийства лидера ХАМАС, как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.