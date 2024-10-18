Богданов оценил последствия убийства главы ХАМАС для Ближнего Востока

Богданов заявил, что убийство главы ХАМАС Яхьи Синвара не повлияет на ситуацию на Ближнем Востоке

Tекст: Вера Басилая

Богданов отметил, что подобные драматические события уже не раз случались и всегда находилась замена лидерам. По его словам, на этот раз заменой Яхьи Синвару станет Халед Машаль, который ранее уже возглавлял ХАМАС, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможности изменения ситуации на Ближнем Востоке в связи с убийством Синвара, Богданов заявил, что не ожидает поворотных изменений.

Ранее источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа на основании анализа его ДНК.

Президент США Джо Байден заявил, что американская разведка помогала Израилю отслеживать Синвара после нападения 7 октября.

Кремль выразил обеспокоенность последствиями убийства лидера ХАМАС, как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

