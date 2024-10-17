Мужчина в Якутске избил школьника за цвет куртки

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчина на черном джипе подъехал к группе подростков и ударил одного из них по лицу после того, как поинтересовался, не девочка ли он, получив отрицательный ответ, он ударил ребенка, передает РИА «Новости».

Подозреваемый также прокричал вслед убегавшему подростку, чтобы тот больше не носил светло-фиолетовую куртку.

В МВД пояснили, что злоумышленник установлен, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

В апреле 2023 года в Екатеринбурге на мужчину, который оскорбил ребенка в шапке с буквой Z, завели уголовное дело. Позднее это дело было закрыто, однако в Генпрокуратуре пообещали обжаловать данное решение. В феврале 2024 года прокуратура повторно направила в суд обвинительное заключение по этому делу.