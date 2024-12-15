Израильские удары по Газе унесли жизни 11 человек

Израильские удары по жилым домам в Газе привели к гибели 11 человек и ранениям 30

Tекст: Максим Попов

Как передает телеканал, израильская армия произвела серию авиаударов по жилым кварталам города Газа. В результате этих действий погибло по меньшей мере одиннадцать человек, а еще около тридцати были ранены, сообщило ТАСС.

Удары были направлены на несколько жилых домов, расположенных как в самом городе, так и в его непосредственных окрестностях. Телеканал отметил, что атаки были произведены в течение последних суток, и власти Газы продолжают оценку ущерба и число пострадавших.

Катарский телеканал также сообщил, что среди жертв есть гражданские лица, включая женщин и детей.

До этого стало известно, что ВВС Израиля атаковали командный пункт ХАМАС в здании школы в Газе.