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ВВС Израиля атаковали командный пункт ХАМАС в здании школы в Газе
Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении командного пункта ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении командного пункта палестинского движения ХАМАС в Газе, говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по командному пункту палестинского движения ХАМАС в городе Газа, сообщило ТАСС.
По данным ЦАХАЛ, командный пункт располагался в здании школы в районе Яффа. Израильская армия утверждает, что ХАМАС использовал школу для планирования терактов против Израиля.
Перед ударом военные предприняли меры по минимизации риска для мирного населения, говорится в сообщении.
До этого Израиль ликвидировал командира ХАМАС по производству оружия в секторе Газа.