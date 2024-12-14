ВВС Израиля атаковали командный пункт ХАМАС в здании школы в Газе

Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении командного пункта ХАМАС в Газе

Tекст: Максим Попов

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по командному пункту палестинского движения ХАМАС в городе Газа, сообщило ТАСС.

По данным ЦАХАЛ, командный пункт располагался в здании школы в районе Яффа. Израильская армия утверждает, что ХАМАС использовал школу для планирования терактов против Израиля.

Перед ударом военные предприняли меры по минимизации риска для мирного населения, говорится в сообщении.

До этого Израиль ликвидировал командира ХАМАС по производству оружия в секторе Газа.