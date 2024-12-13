ЦАХАЛ ликвидировал командира ХАМАС в Газе

Израиль ликвидировал командира ХАМАС по производству оружия в секторе Газа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведенной операции в секторе Газа, передает ТАСС. В результате удара по командному центру радикального движения ХАМАС, расположенного в школе «Аль-Хуррия» в городе Газа, был ликвидирован Аммар Далул, командир подразделения по производству оружия.

Вместе с Далулом были уничтожены еще шесть боевиков, среди которых был участник нападения на израильские населенные пункты 7 октября 2023 года. Все уничтоженные входили в батальон «Зейтун», ответственный за многочисленные атаки на военнослужащих ЦАХАЛа в секторе Газа.

Операция была проведена ВВС Израиля после получения точных разведданных от армейской разведки и Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК). В пресс-службе ЦАХАЛа отметили, что перед нанесением удара были предприняты меры по снижению риска для гражданского населения, включая использование высокоточных боеприпасов и воздушного наблюдения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦАХАЛ ликвидировал трех командиров ХАМАС в Газе, командира «Хезболлы» на юге Ливана, а также источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа.