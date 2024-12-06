Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.0 комментариев
ЦАХАЛ ликвидировал трех командиров ХАМАС в Газе
ЦАХАЛ ликвидировал в Газе троих командиров ХАМАС
Армия обороны Израиля заявила о ликвидации трех командиров ХАМАС в секторе Газа, которые участвовали в атаке на израильские поселения в октябре 2023 года.
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации трех высокопоставленных полевых командиров ХАМАС в секторе Газа. В совместной операции с ШАБАК были уничтожены заместитель командира батальона «Шати» Маджди Акилан, глава туннельного подразделения дивизии «Газа» Мамдух Мехна и командир роты в батальоне «Шати» Ахмед Сувайдан, передает ТАСС.
Маджди Акилан обвиняется в командовании бойней в кибуце Нахаль-Оз 7 октября и осуществлении террористической деятельности против ЦАХАЛа в северной и центральной частях Газы. Мамдух Мехна отвечал за планирование и строительство туннелей ХАМАС. Ахмед Сувайдан был причастен к похищению израильских мирных жителей в октябре.
Дополнительно, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об ударах ВВС Израиля по маршрутам контрабанды оружия и объектам террористической инфраструктуры, используемым шиитским движением «Хезболла» у сирийско-ливанской границы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на юге Ливана вооруженные силы Израиля провели операцию по ликвидации регионального командира «Хезболлы» Хуссейна Абд аль-Халима Харба, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации члена политбюро ХАМАС Иззэддина Кассаба на юге сектора Газа, а также ЦАХАЛ случайно ликвидировал лидера ХАМАС в секторе Газа.