Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.5 комментариев
Дело об оскорблении ребенка в шапке Z решили пересмотреть
Генпрокуратура обжалует решение об оскорблении ребенка в шапке Z в Екатеринбурге
Генпрокуратура обжалует решение суда по делу жителя Екатеринбурга Александра Неустроева, который оскорблял ребенка в шапке с буквой Z, сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что ГП изучила решение суда, нашла существенные нарушения и дала указание прокурору Свердловской области подготовить кассационное представление, передает РИА «Новости».
В ГП считают, что уголовное дело против Неустроева прекращать нельзя, поскольку его действия циничны и направлены не только против школьника, но и причиняют ущерб «социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам Российской Федерации».
Екатеринбургский портал Justmedia разместил видео, на котором екатеринбуржец пригрозил школьнику в шапке с буквой Z. Отмечается, что ребенок шел к репетитору, когда к нему пристал мужчина. Он матерными выражениями пригрозил несовершеннолетнему.