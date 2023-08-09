Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.3 комментария
Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.3 комментария
В международной политике часто бывает, что даже крупные события имеют значение совсем не в тех сюжетах, которым они официально посвящены. Зачем же вообще состоялись консультации по Украине в экономической столице самой крупной монархии Ближнего Востока?0 комментариев
Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.10 комментариев
Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 56 человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Рюкзаки со всем необходимым к 1 сентября вручают детям из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детям-инвалидам, детям участников СВО и детям из новых регионов. Такие наборы получили уже 55 тыс. детей, сообщила пресс-служба «Единой России».
Уголовное дело в отношении екатеринбуржца Александра Неустроева, оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z, прекращено, сообщил Ленинский райсуд города.
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании оргкомитета по подготовке к празднованию в 2025 году 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, его возглавил руководитель администрации президента РФ Антон Вайно.
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса России».
Российская система противовоздушной обороны уничтожила более трех десятков украинских беспилотников в последние сутки, сообщило Министерство обороны России.
Попрощаться с народной артисткой СССР Верой Васильевой можно будет в субботу, 12 августа, мероприятие пройдет в Театре Сатиры.
На Донецком направлении активными действиями российских военных за сутки уничтожено до 370 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны России.
Расторжение договора аренды Украинской православной церковью (УПЦ) с Киево-Печерской лаврой признано законным по решению суда в Киеве, сообщил Минкульт Украины.
Цены на газ в Европе начали расти быстрее, рост ускорен до 22%, стоимость газа сейчас составляет 430 долларов за тыс. кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Веры Васильевой в связи с кончиной артистки.
Власти Тверского региона завершили все выплаты мобилизованным для участия в спецоперации, чей объем превысил 615 млн рублей, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным губернатор Тверской области Игорь Руденя.
На складе пиротехники «Пиро-росс» в Сергиевом Посаде после взрыва частично разрушены производственные помещения, сообщил глава подмосковного ГУ МЧС Сергей Полетыкин.
США пошли на военное преступление, включив в пакет помощи Украине запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Момент взрыва на Загорском оптико-механическом заводе сняли на автомобильный регистратор, ролик опубликовали в социальных сетях.
Журналистка спросила у военного, думал ли он, что на Украине нацисты. На этот вопрос мужчина отвечает утвердительно. После этого журналистка интересуется, что думает он, попав в плен, на что он отвечает, что мнение свое не поменял.
«А как у вас тут в плену, хорошие условия? Нацисты бы хорошо обращались в плену?» – спрашивает журналистка.
«Вы – цивилизованные нацисты», – ответил ей российский военный.
Пользователи украинского сегмента соцсетей призывают к расправе над россиянином.
Ранее украинские военнопленные рассказали о том, что командиры ВСУ устраивают самосуд на передовых позициях и расправляются с инакомыслящими подчиненными.
Герой России Липовой: ВС РФ вынудили ВСУ использовать автодороги в качестве ВПП
«На Украине с каждым днем становится все меньше пригодных взлетно-посадочных полос (ВПП), откуда может взлетать военная авиация. Россия вычисляет работу авиации противника с этих ВПП и уничтожает либо технику, либо аэродромы», – считает Сергей Липовой, Герой России, генерал-майор авиации, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России».
По этой причине ВСУ вынуждены превращать обычные дороги в ВПП. То есть подобные действия противника продиктованы системной работой ВКС России. Параллельно с этим противник занимается переоборудованием некоторых дорог в аэродромы подскока.
«Еще во времена СССР на Украине строились аэродромы, которые планировалось использовать на случай военных конфликтов. Поэтому Украина использует заброшенные строительные площадки, которые создавались для этих целей», – уверен собеседник.
По словам Липового, подобная модернизация автомобильных дорог и аэродромов очень затратная и рискованная. «Гравийная крошка на таких полосах и любой мусор, попадающий в двигатель, выводит из строя дорогостоящий боевой самолет. Это ведет к замене двигателя со всеми вытекающими отсюда последствиями», – подчеркнул генерал-майор.
Липовой также отметил ограниченные ресурсы Украины по переоборудованию советских бомбардировщиков Су-24, чтобы с их помощью использовать дальнобойные британо-французские ракеты Storm Shadow и Scalp. «Мы наносим удары по местам базирования украинской авиации. А наши средства ПВО уничтожают их, когда самолеты поднимаются в воздух. Поэтому у ВСУ практически не осталось самолетов», – указал эксперт.
«Скоро наступит такой момент, когда эти ракеты станут бесполезными, потому что ВСУ будет нечем пускать их», – прогнозирует Липовой.
О том, что Украина ежесуточно перемещает свои самолеты с базы на базу, пишет немецкое издание Bild. Это происходит под действием российских войск, которые пытаются уничтожать украинские авиабазы. В качестве аэродромов используются автомобильные дороги, переоборудованные во взлетно-посадочные полосы. С этой же целью на Украине были восстановлены заброшенные аэродромы времен Советского Союза.
Как узнало издание, новые авиабазы якобы защищают западные ЗРК Patriot и IRIS-T. Кроме того, ВСУ модернизировали около десятка советских Су-24 для запуска дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp. По оценке опрошенных изданием экспертов, «Россия запускает 90% своих крылатых и баллистических ракет по базам, где размещаются эти самолеты». На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил одну из таких секретных авиабаз на западе страны.
В конце прошлого месяца ВС РФ нанесли удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области на западе Украины. На этом аэродроме ранее базировались переоборудованные под стрельбу Storm Shadow самолеты Су-24МР 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины.
Эрдоган возложил ответственность за возобновление зерновой сделки на Запад
На встрече с участниками ежегодной конференции послов Турции за рубежом Эрдоган сообщил, что Анкара «продолжает контакты для возобновления и расширения инициативы зернового коридора». По его словам, от Запада зависит, удастся ли не завести обсуждение «в тупик».
Он сообщил, что обсудил данную тему с главой российского государства Владимиром Путиным. Эрдоган выразил надежду на то, что получится «найти общие позиции», передает ТАСС со ссылкой на TRT.
Как подчеркнул Эрдоган, украинский конфликт не должен распространиться «на бассейн Черного моря», это «станет катастрофой для всего региона». «Четко соблюдая Конвенцию Монтре, мы не позволили допустить распространения трагедии», – сказал он.
Эрдоган считает, что зерновая сделка «позволила предотвратить кризис, который мог бы стоить жизней сотен тысяч людей». Также он сказал, что «Турция с самого начала конфликта на Украине стала ключевой страной в вопросе урегулирования кризиса».
Кроме того, Эрдоган сообщил, что его страна продолжит проводить антитеррористические операции, чтобы ускорить процесс добровольного возвращения беженцев в Сирию и Ирак.
Напомним, Путин подтвердил Эрдогану готовность вернуться к выполнению договоренности, если Западом будут выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия вернется к исполнению зерновой сделки, но для этого должны быть выполнены российские условия. При этом Москва не готова на слово верить заявлениям Вашингтона о помощи в экспорте зерна при возвращении России к черноморским договоренностям. Россия выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки.
Участники спецоперации предложили отправить избивших ветерана СВО в Забайкалье на передовую
В своем Telegram-канале он разместил предложение участников СВО «срочно мобилизовать и отправить в «красную зону», чтобы напавшие на военного смогли ощутить все трудности военной службы «на собственной шкуре».
Другой военный поддержал идею призвать хулиганов в зону спецоперации и заверил, что на передовой «мы вас воспитаем».
Ранее в селе Нерчинский Завод был задержан мужчина 27 лет, которого подозревают в избиении участника СВО. Чуть позднее правоохранительные органы задержали второго участника избиения, третьего подозреваемого объявили в розыск.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщал, что в селе несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Злоумышленники нанесли потерпевшему множественные удары по телу, сорвали с одежды государственную и общественную награды и повредили его автомобиль.
Фонд «Защитники Отечества» заявил о готовности оказать помощь подвергшемуся нападению жителю Забайкальского края – ветерану спецоперации на Украине, потерявшему в зоне боевых действий ногу.
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль решила отдохнуть в деревне в Рязанской области
По его словам, Кнайсль участвовала в форуме Россия – Африка, после чего приехала в Петрушово на отдых, передает ТАСС.
Супруга академика Алексея Яблокова, журналистка и сценаристка Дильбар Кладо также живет в этой деревне. Она рассказала, что знакома с Кнайсль около трех недель. По ее словам, экс-глава МИД Австрии знает несколько языков, а русским занимается с репетитором.
Кнайсль занимала пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии (иностранных дел) с 2017 по 2019 год.
Ранее Кнайсль сообщила, что всерьез рассматривает возможность переехать в Россию, и призналась, что с удовольствием повторила бы танец с президентом Владимиром Путиным, который они исполнили на свадьбе министра летом 2018 года.
Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Стано заявил о невозможности для ЕС дать Украине гарантии безопасности
Стано пояснил, что вопрос о гарантиях безопасности Украина может обсуждать с НАТО или конкретными государствами, но не с «Евросоюзом как организацией», передает РИА «Новости».
Напомним, Украина сообщила, что в августе или сентябре рассчитывает приступить к консультациям по гарантиям безопасности с государствами, которые подписали декларацию на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
Причиной взрыва в Сергиевом Посаде назвали нарушение техпроцесса на заводе
Предварительной причиной взрыва считается нарушение технологического процесса, сказал собеседник РИА «Новости».
Между тем в ГСУ СК по Московской области сообщили, что на место отправились следователи и криминалисты, передает ТАСС.
В министерстве экологии и природопользования региона уточнили, что ближайший к месту взрыва пост контроля «Сергиев Посад – 5» пока не зарегистрировал превышений по загрязняющим веществам.
Пост находится на улице Клубной, в трех километрах от места ЧП. Концентрация загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения, по диоксиду азота 0,3 ПДК м. р., концентрации остальных ЗВ не превысили 0,2 ПДК м. р.
До этого сообщалось, что из-за взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде пострадали 16 человек.
Напомним, взрыв прогремел на территории завода в районе котельной, взрывной волной в нескольких домах поблизости выбило стекла.
Bild: ВСУ переоборудовали автодороги во взлетно-посадочные полосы
ВСУ модернизировали около 10 советских Су-24 так, чтобы применять с их помощью дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp, утверждает Bild, передает ТАСС.
Украинские военные каждые сутки перемещают эти самолеты с западными ракетами с базы на базу. Для этого были восстановлены аэродромы советских времен и переоборудованы автодороги во взлетно-посадочные полосы. Новые авиабазы якобы защищают западные ЗРК Patriot и IRIS-T, передает издание.
В последние дни ВС РФ интенсифицировали удары по украинским военным аэродромам, в том числе тем, на которых могут базироваться бомбардировщики Су-24, являющиеся носителями ракет Storm Shadow и Scalp. В частности, 6 августа Минобороны РФ сообщало о нанесении ударов «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области».
Аэродром Староконстантинов неоднократно подвергался ударам российской армии, поскольку он является основным место базирования украинских Су-24М.
Советская и российская актриса Вера Васильева с 1948 года служила в Московском академическом театре сатиры. Как отметил представитель театра, «Вера Кузьминична скончалась», передает ТАСС.
О дате и месте прощания информация появится позднее.
Вера Васильева была самой пожилой из народных артистов СССР. Она родилась 30 сентября 1925 года. В 1948-м окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Дебютировала в кино в 1945 году в фильме «Близнецы». А первую большую роль сыграла в фильме «Сказание о земле Сибирской» (1947 год).
Актриса снималась в фильмах «Звезда экрана», «Карнавал», «Несовершеннолетние», «Свадьба с приданым» и других. Ее фильмография насчитывает более 40 картин.
В Московском академическом театре сатиры сыграла более 60 ролей, в частности в спектаклях «Вера», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Обыкновенное чудо», «Таланты и поклонники», «Личная жизнь».
Написала книги «Золушка с Чистых прудов» и «Продолжение души».
Лауреат Сталинской премии 1948 и 1951 годов.
Минсельхоз Украины сообщил о падении доходов от экспорта зерна почти вдвое
Доходы от экспорта зерна снизились в 1,9 раза – с 712 млн долларов месяцем ранее до 380,4 млн в июле. В июле 2022 года доходы составили 410 млн долларов, передает РИА «Новости».
В июле поставки кукурузы, пшеницы и ячменя с Украины упали до 2,3 млн тонн (минус 38%, если сравнивать с июнем). Экспорт кукурузы снизился вдвое (до 1,1 млн тонн), пшеницы – на треть (до 841 тыс. тонн). Больше всего пострадали поставки через порты – в июне этим путем шло 3,1 млн тонн зерна, в июле – 1,67 млн (минус 46,5%). При этом железнодорожные поставки, экспорт фурами и паромами поднялся на 6%.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что Россия может заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Киев заявил, что ради экспорта зерна по Черному морю Украина пойдет на любой риск.
«Теперь я на 100%, без шуток, на 100% русский», – рассказал спортсмен телеканалу РЕН ТВ.
Ранее Джонсон после победы в бою с россиянином Вячеславом Дациком обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о гражданстве. Джонсон уже не раз выражал свою симпатию к России.
Как сообщает канал, борьба Украины и тяжелые боевые потери частично связаны с оборонительными позициями, которые построила Россия, а также с реальностью поля боя, когда атакующим силам необходимо численное преимущество, война сейчас вступила в более сложную стадию для Украины, передает РИА «Новости».
Телеканал отмечает, что на данный момент украинское «наступление» больше похоже на «тяжелую утомительную работу, а не на блицкриг», что повышает вероятность того, что конфликт может продлиться по крайней мере до следующего года.
Ранее CNN сообщил, что через несколько недель после начала контрнаступления Украины западные официальные лица дают все более «отрезвляющие» оценки способности украинских сил отвоевать значительную территорию.
Путин подписал указ о механизме экспорта сельхозпродукции за рубли через спецсчета
В опубликованном документе говорится, что допускается использование специальных рублевых счетов типа «З» и специальных валютных счетов типа «З», передает ТАСС.
Механизм вводится в дополнение к мерам, предусмотренным указами президента о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и других стран, о мерах по обеспечению финансовой стабильности России и о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования.
Глава администрации Харьковской области Ганчев заявил об освобождении пяти сел в регионе
К освобожденным территориям в Харьковской области прибавилось еще пять населенных пунктов, заявил Ганчев в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Он назвал такой результат продвижения ВС России «серьезным показателем» и подчеркнул, что движение российских сил «вглубь территории противника происходит достаточно активно».
Ранее Минобороны сообщало, что российские военные в ходе наступления заняли более выгодные позиции около села Ольшаны в Харьковской области.
Эксперт Онуфриенко: ВСУ под Купянском вынуждены вводить в бой резервы с Запорожского направления
«На Краснолиманском и Купянском направлениях российские войска наступают. Причем основное движение идет севернее Купянска, в районе реки Оскол. Ведутся тяжелые бои между селами Первый Лиман и Синьковка, последняя постепенно берется в клещи. Также расширяется зона контроля вокруг Новоселковского, есть успехи западнее Первомайского», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Сам Купянск является важным логистическим центром, и противник не хочет его терять. В попытке остановить наше продвижение ВСУ перебрасывают на этот участок подкрепление. Часть новоприбывших – подразделения, предназначавшиеся для контрнаступления на Запорожском направлении», – подчеркнул эксперт.
«Однако даже с учетом этого сил противника оказалось недостаточно. Мы уже освободили больше территорий, чем заняли ВСУ во время своего так называемого контрнаступления», – резюмировал Онуфриенко.
Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил об освобождении за последние несколько дней пяти населенных пунктов. Он назвал такой результат продвижения ВС России «серьезным показателем» и подчеркнул, что движение российских сил «вглубь территории противника происходит достаточно активно».
На данный момент на Купянском направлении ведутся активные боевые действия. Накануне Минобороны РФ сообщило, что штурмовые отряды Западной группировки в ходе наступления на широком фронте заняли более выгодные позиции около Ольшан Харьковской области.
В ходе активной обороны российские войска отразили девять атак и контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ возле Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) и Синьковки Харьковской области.
Ударами российской штурмовой авиации и огнем артиллерии были поражены скопления живой силы и техники противника рядом с Двуречной, Петропавловкой, Крахмальным и Купянском. Всего на этом направлении были ликвидировано около 110 военнослужащих, а также уничтожено две гаубицы Д-20.