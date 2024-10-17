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    Андрей Полонский Андрей Полонский Что такое Русская цивилизация

    Россия – самая свободная на свете страна. Здесь свобода не гарантируется от сих до сих, но каждый берет ее себе столько, сколько сможет вынести, не зарекаясь от тюрьмы и сумы.

    10 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Россия поворачивает ситуацию в Закавказье в свою пользу

    В окончательном мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном России предстоит играть роль добросовестного посредника. Мы заинтересованы, чтобы на Кавказе установился прочный мир – а значит, придется честно помогать искать взаимоприемлемый компромисс.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Ницше как пророк нашего времени

    15 октября 180 лет со дня рождения человека, провозгласившего «смерть Бога». Были ли фигуры ему под стать? Кто мог дать о нем суждение не пошлое, которое он и сам бы о себе принял? Да, были. И если бы мы могли его спросить, их, вероятно, он и назвал бы в первую очередь. Кто же это? Во-первых, Достоевский, во-вторых – Христос.

    10 комментариев
    17 октября 2024, 08:25 • Новости дня

    Минобороны: Под Угледаром активнее всего оказывали сопротивление наемники ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Военнослужащие группировки «Восток» отметили, что ожесточенное сопротивление оказывают лишь иностранные наемники, тогда как остальные бойцы ВСУ предпочитают сдаваться, сообщает Минобороны.

    Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Восток» заявили о низком уровне сопротивления со стороны противника под Угледаром, передает РИА «Новости».

    По их словам, большинство бойцов ВСУ предпочитают отступать или сдаваться в плен, тогда как ожесточенное сопротивление оказывают в основном иностранные наемники.

    Как сообщил командир штурмового отряда с позывным «Саваль», раньше украинские военнослужащие имели документы о подготовке на базах НАТО. Сейчас, по его словам, они отправляются в бой практически без обучения.

    Стрелок штурмового отряда с позывным «Шип» добавил, что многие украинские солдаты предпочитают сдаться, если не имеют белого флага, они просто поднимают руки и заявляют, что не хотят воевать.

    Ранее российские морпехи обнаружили схрон ВСУ в Угледаре, где находились боеприпасы и оружие, оставленные украинскими военными.

    Кроме того российские военные эвакуировали первую группу жителей из Угледара, обеспечив безопасность местного населения, в частности, из Угледара был эвакуирован отец Героя России.

    16 октября 2024, 23:44 • Новости дня
    На Западе поставили Украине условие для вступления в НАТО

    Associated Press: границы Украины должны быть четко демаркированы для вступления в НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Западные дипломаты считают, что Украина может вступить в НАТО только после четкой демаркации своих государственных границ, что позволит определить условия действия 5-й статьи Североатлантического договора.

    Украина для вступления в НАТО должна иметь четко определенные государственные границы, сообщает Associated Press со ссылкой на западных дипломатов. Такое условие позволит точно определить, в каких случаях будет применяться 5-я статья Североатлантического договора о коллективной обороне.

    Украинский президент Владимир Зеленский представил в Верховной раде план победы, где первым пунктом стоит немедленное приглашение Украины в альянс.

    В плане также упоминается снятие ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории и размещение на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания» России.

    Зеленский надеется завершить конфликт до 2025 года.

    В российском МИД данный план назвали набором бессвязных лозунгов. Кроме того, постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что альянс в ближайшее время не планирует приглашать Украину в свои ряды.

    Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что возможное вступление Украины в НАТО представляет угрозу для безопасности России, и эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский презентовал в Раде свой «план победы», который включает приглашение Украины в НАТО «уже сейчас».

    При этом канцлер Германии Олаф Шольц остался на прежней позиции относительно вступления Украины в НАТО после встречи с Зеленским.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков отметил, что так называемый мирный план Зеленского является прикрытием для продолжения политики США, направленной на ведение войны до последнего украинца. 

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    16 октября 2024, 13:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Зеленского о войне Украины с Россией, Ираном и КНДР

    Политолог Скачко спрогнозировал реакцию Пхеньяна и Тегерана на слова Зеленского о войне Украины с Ираном и КНДР

    Эксперт объяснил слова Зеленского о войне Украины с Россией, Ираном и КНДР
    @ IMAGO/APAimages/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявлением о том, что Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и КНДР, Владимир Зеленский преследует две цели. Во-первых, он хочет масштабировать конфликт до планетарных масштабов. А во-вторых, ему было нужно показать украинскую сторону несчастной, угнетаемой и подвергаемой опасностям, а следовательно, нуждающейся в еще большей помощи, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Владимир Зеленский выбрал войну как средство удержания власти и своего собственного спасения. Он продолжает придерживаться этой логики, и его выступление в Раде это лишь подтвердило», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, Зеленского поддерживает не больше половины западных элит, которые не оставляют надежд нанести России «стратегическое поражение на поле боя».

    «Остальные хотят получить перемирие и временную передышку. Но никто из них не принимает окончательные решения по украинскому вопросу, поэтому процессы развиваются параллельно. В такой ситуации Зеленский чуть ли не объявил войну Ирану и Северной Корее», – пояснил собеседник.

    Как полагает эксперт, своим заявлением тот преследовал две цели. «Во-первых, он хочет масштабировать конфликт до планетарных масштабов, втянуть в воронку больше стран. А во-вторых, ему было нужно показать Украину несчастной, угнетаемой и подвергаемой опасностям, а значит, нуждающейся в еще большей помощи – финансовой и военной», – детализировал Скачко.

    «Я удивлен, что Зеленский не включил в список стран, с которыми Киев якобы находится в состоянии войны, Белоруссию. Видимо, ему никто не подсказал, а сам он не додумался», – сыронизировал он. Сделанное Зеленским заявление собеседник назвал абсурдным. «Насколько известно, на стороне российской армии воюет внук бывшего президента Мали. Что же он не стал признавать и африканскую страну «участником нападения» на Украину?» – продолжил эксперт.

    По прогнозам Скачко, Иран и КНДР не оставят слова Зеленского без внимания. «Пхеньян может ответить в довольно грубой форме, а Тегеран – по-восточному витиевато скажет, что у Зеленского «съехала башня», – полагает собеседник.

    В целом же выступление Зеленского в Раде он счел «пустой болтовней». «Сказанное им не имеет никакого значения. Ему нужно либо победить Россию, либо заставить Москву сесть за стол переговоров на выгодных для Киева условиях. Ни то, ни другое недостижимо. Но подобные представления продолжатся, равно как и военное противостояние», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина воюет с тремя странами: Россией, Ираном и КНДР. Слова прозвучали во время презентации так называемого плана победы в Верховной раде. В Москве к инициативе, предложенной Киевом, отнеслись негативно.

    Так, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, проект мирного урегулирования Зеленского может фактически повторять идею США о войне до последнего украинца, передает РИА «Новости». Он также добавил, что в реальности выходом из сложившейся ситуации может стать осознание Киевом «бесперспективности той политики, которую он проводит».

    Скептицизм по поводу «плана победы» Зеленского выражают и на Западе. Так, издание The Washington Post сообщает, что усталость от конфликта нарастает «по обе стороны Атлантики». Большинство американцев разделяют мнение, что поддержка ВСУ чрезмерна, а единодушие вокруг помощи Киеву между членами ЕС и Штатами утрачено.

    Примечательно, что на Украине уже заявляли о непосредственной вовлеченности Пхеньяна в конфликт. Так, Владимир Зеленский утверждал, что КНДР «включилась» в боевые действия на стороне России. В то же время министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен сообщил, что их северный сосед может направить свои вооруженные силы на Украину для поддержки Москвы из-за подписанного договора между странами.

    При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не нашли подтверждений участия военных КНДР в специальной военной операции России на Украине. Он подчеркнул, что Штаты беспокоят подобного рода сообщения.

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    16 октября 2024, 19:53 • Видео
    «План Зеленского»: НАТО воюет с Россией за литий

    Владимир Зеленский представил в Верховной раде то, что он называет «планом победы над Россией». Это список требований к Западу. Взамен за их исполнение Зеленский предлагает недра – уран, титан, литий, графит, а также заменить армию США в Европе. Что это было?

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    16 октября 2024, 09:37 • Новости дня
    Бронетанковый завод в Николаеве прекратил работу после российского удара
    Бронетанковый завод в Николаеве прекратил работу после российского удара
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве, уничтожив десять единиц бронетехники, включая шесть танков. Производство и ремонт на заводе остановлены.

    Российские войска нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве, сообщает ТАСС. По данным Министерства обороны, удар был произведен пятью ракетами, что привело к поражению пяти промышленных зданий предприятия.

    В результате атаки уничтожены десять единиц бронетехники, из которых шесть являются танками. Также стало известно, что производство и ремонт бронетанковой техники на заводе были полностью остановлены. Минобороны России опубликовало кадры, подтверждающие эффективность удара.

    Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по объектам украинской энергетической инфраструктуры, поддерживавшим ВПК страны.

    Западная группировка российских военных с помощью ударного беспилотника сорвала ротацию украинских сил в Харьковской области, а российская армия нанесла удар по порту в Одесской области, уничтожив контейнеровоз Shui Spirit с панамским флагом, который перевозил зенитно-ракетные средства и боеприпасы для РСЗО.

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    16 октября 2024, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР
    Российские войска освободили Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России установили контроль над населенными пунктами Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР в ходе активных наступательных действий, сообщили в российском Минобороны.

    Группировка «Центр» освободила Красный Яр в ДНР и поразила 67-ю, 150-ю механизированные, 59-й мотопехотную бригады ВСУ, 101-ю, 111-ю бригады теробороны и 15-ю бригаду нацгвардии у Вишневого, Новоселидовки, Дзержинска, Воздвиженки, Селидово и Сухой Балки в республике, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Она также отразила 10 контратак украинских штурмовиков. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 465 военнослужащих и несколько единиц техники, включая бронированные машины и гаубицы.

    Группировка «Запад» освободила населенный пункт Невское в ЛНР, уничтожен склад с боеприпасами. Противник в зоне ответственности группировки потерял более 430 военнослужащих, технику и артиллерийские установки.

    Кроме того, на Липцовском и Волчанском направлениях войска группировки «Север» нанесли поражение формированиям ВСУ, уничтожив склад беспилотников. Потери противника составили до 40 военнослужащих.

    Подразделения Южной группировки продолжили наступление вглубь обороны противника и отразили семь контратак. Противник потерял до 710 военнослужащих и технику, включая американскую гаубицу М777.

    Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что российские войска освободили более двух третей территории Дзержинска.

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    16 октября 2024, 20:10 • Новости дня
    Депутат Володацкий: ВС России в шести километрах от Купянска
    Депутат Володацкий: ВС России в шести километрах от Купянска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска находятся в шести километрах от города Купянска в Харьковской области, заявил депутат Государственной думы Виктор Водолацкий.

    «До Купянска нам осталось шесть километров», – сказал Водолацкий РИА «Новости».

    Ранее глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявлял об обязательной эвакуации из Купянска. Между тем ВС России взяли под огневой контроль дорогу до пригорода Купянска.

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    16 октября 2024, 09:09 • Новости дня
    Подконтрольный Киеву Херсон оказался полностью обесточен

    Tекст: Александра Юдина

    Находящийся под контролем Киева город Херсон остался без электричества, власти выясняют причины отключения, сообщил глава городской администрации Роман Мрочко.

    В городе Херсоне, находящемся под контролем украинских властей, пропало электричество, передает ТАСС.

    «Предварительно, обесточен весь город. Причины выясняются», – указал Мрочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили цеха сборки украинских беспилотников в Харьковской области, а также ликвидировали цеха сборки и хранения беспилотников ВСУ на предприятии «Мотор Сич» с помощью авиабомбы, оснащенной унифицированным модулем планирования и коррекции.

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    17 октября 2024, 05:54 • Новости дня
    Ганчев поддержал референдум о вхождении Харьковщины в состав России

    Ганчев заявил о поддержке референдума по вхождению Харьковской области в состав России

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поддержал инициативу о проведении референдума по вхождению региона в состав России, отметив необходимость детального изучения общественного мнения.

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА «Новости» о поддержке референдума по вопросу вхождения региона в состав России. Он подчеркнул, что находится на стороне жителей в этом вопросе, однако отметил необходимость более глубокого изучения общественного мнения.

    Во время встречи с жителями села Граково Харьковской области к Ганчеву обратились с просьбой провести референдум о присоединении к России на контролируемой территории. Ганчев заявил, что такое решение должны принимать все жители области, вне зависимости от их гражданства.

    Ганчев добавил, что многие жители региона, находящиеся в оккупации, также могут поддерживать эту идею. Он отметил, что их политическая воля будет определяющим фактором. По словам Ганчева, поступающие пожелания граждан уже отражают общественное мнение, и требуется его более масштабное изучение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Харьков и область будут освобождены в ближайшее время для обеспечения безопасности России.

    Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в Харьковскую область прибыли отбывавшие наказание в местах лишения свободы мобилизованные украинцы.

    Кроме того, депутат Госдумы России, член комитета по безопасности Михаил Шеремет сообщил, что жители Одессы просят спасти их от произвола киевского режима и освободить город.

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    16 октября 2024, 08:59 • Новости дня
    Пленный ВСУ заявил о гибели бойцов в освобожденных российскими войсками поселках

    Пленный ВСУ рассказал о направлении бойцов на гибель в освобожденные российскими войсками поселки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боец ВСУ Петр Дудяк сообщил, что командование отправляет их в освобожденные российскими войсками населенные пункты, не предупреждая об опасности.

    Пленный украинский военнослужащий Петр Дудяк рассказал о действиях командования ВСУ, отправляющего бойцов в освобожденные российскими войсками населенные пункты без должной подготовки и предупреждений, сообщает ТАСС. По его словам, такие действия приравниваются к отправлению «на мясо». Он заявил, что их бросают на позиции в последний момент, когда село уже захвачено.

    Как рассказал Дудяк, отступление из населенного пункта Карловка оказалось особенно тяжелым для него и его сослуживцев. Он пояснил, что им не сообщили о предстоящем отступлении и не предоставили план эвакуации, что подвергло их жизни серьезной опасности.

    Дудяк описал обстановку как крайне сложную и опасную, добавив, что их просто отправили на смерть. Видео с его заявлением было распространено Министерством обороны Российской Федерации, что вызвало широкий резонанс в СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ Владимир Гаврошенко рассказал, что его мобилизовали, несмотря на отсутствие трех пальцев, что лишает его возможности стрелять. Украинский военнопленный Анатолий Скикетский сообщил, что в ряды ВСУ набирают пожилых людей, которые не способны участвовать в боевых действиях из-за возраста и здоровья. Пленный украинский солдат рассказал, что FPV-дрон атаковал их во время сдачи в плен российским военным, что вызвало у него сомнения в задачах командования.

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    17 октября 2024, 00:46 • Новости дня
    Минобороны сообщило о семи сбитых украинских БПЛА

    Российские военные за сутки сбили семь украинских беспилотников в регионах

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобороны России сообщило о семи сбитых украинских беспилотниках над российскими областями за последние сутки, включая Курскую, Брянскую и Воронежскую области.

    Ведомство уточнило, что два беспилотника были сбиты над Курской областью в 15:00 и 16:00 по московскому времени. По одному беспилотнику уничтожили над Брянской и Орловской, передает ТАСС.

    Кроме того, два беспилотника самолетного типа были нейтрализованы над Белгородской областью. Последний беспилотник был сбит над Воронежской областью за ночь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области украинский дрон атаковал рейсовый автобус, в результате чего повреждения получила его задняя часть, но никто не пострадал.

    В Курской области российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинские ракеты и беспилотники.

    В Калужской области в лесном массиве Хвастовичского района были обнаружены обломки беспилотника самолетного типа.

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    16 октября 2024, 09:57 • Новости дня
    Офицер ВСУ передал России данные для удара по командному пункту

    Рогов: Офицер ВСУ на запорожском фронте сдался и передал России данные для удара

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Офицер украинской армии добровольно сдался в плен и передал данные о командном пункте ВСУ, что позволило нанести по нему удар, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, офицер украинской армии на запорожской линии фронта добровольно сдался в плен и перешел на сторону России, передает РИА «Новости». По словам Рогова, украинский офицер передал российской стороне данные о командном пункте и позициях ВСУ на Степногорском направлении.

    «Показательный случай произошел на Степногорском направлении запорожской линии фронта. Там офицер ВСУ добровольно перешел на мирную сторону, не пожелав больше воевать за режим Зеленского», – отметил Рогов. Он также добавил, что после передачи данных офицер указал точное место расположения командного пункта ВСУ, по которому впоследствии был нанесен удар.

    Рогов подчеркнул, что все больше украинцев начинают осознавать, что режим Зеленского является «смертоносным чужеродным телом» для Украины, от которого следует избавиться как можно скорее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боец «Айдара» Владимир Зайченко, сдавшийся в плен, выразил желание получить российское гражданство и служить в спецназе «Ахмат».

    Украинская армия за последние сутки на Курском направлении потеряла свыше 200 человек.

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    16 октября 2024, 13:53 • Новости дня
    Родственники пропавших без вести солдат ВСУ собрались на митинг в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Киева на площади Независимости начался митинг родственников украинских военных, пропавших без вести на Красноармейском направлении, в котором участвуют несколько сотен человек, сообщает украинское издание «Страна».

    Украинские СМИ сообщили, что на митинг собрались несколько сотен человек, но обстановка остается спокойной, передает ТАСС .

    В это время президент Украины Владимир Зеленский в здании Верховной рады представлял свой «план победы».

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов 16 октября подчеркнул продвижение российских войск на Красноармейском направлении и поздравил 15-ю гвардейскую отдельную мотострелковую бригаду с освобождением населенного пункта Михайловка ДНР.

    Между тем украинские военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады сообщили, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа, в результате их бригада оказалась практически уничтоженной.

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    17 октября 2024, 04:19 • Новости дня
    Российский беспилотник уничтожил украинский танк с «мангалом»

    Российский БПЛА группировки «Запад» преодолел защиту и сжег танк ВСУ на харьковском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Оператор российского беспилотника из группировки «Запад» успешно уничтожил украинский танк, преодолев его радиоэлектронную защиту и противодроновый навес, известный как «мангал».

    Оператор беспилотника из группировки войск «Запад» уничтожил украинский танк на харьковском направлении, сообщает РИА «Новости».

    Российскому БПЛА удалось преодолеть радиоэлектронную защиту противника и сбросить специальный противотанковый зажигательный боеприпас под так называемый противодроновый «мангал». Этот навес предназначен для защиты от дронов, но оказался неэффективным против снайперских сбросов.

    Собеседник агентства рассказал, что расчет российского беспилотника произвел два точных сброса боеприпасов на цель. В результате этого боекомплект танка ВСУ детонировал, что привело к его полному уничтожению. Эффективность атаки подтверждена кадрами объективного контроля, которые были переданы в распоряжение РИА Новости.

    Видео, зафиксировавшее уничтожение украинского танка, наглядно демонстрирует, как российские силы успешно применяют беспилотные технологии для преодоления сложной противодроновой защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западная группировка российских военных с помощью ударного беспилотника сорвала ротацию украинских сил в Харьковской области.

    Кроме того, российские военные дронами уничтожили американскую бронемашину пехоты Bradley, застрявшую в грязи на Северском направлении.

    Также беспилотник «Иноходец» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в приграничной зоне Курской области.

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    16 октября 2024, 12:49 • Новости дня
    ВС России уничтожили склад безэкипажных катеров ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские Вооруженные силы в последние сутки уничтожили склад безэкипажных катеров и нанесли удары по военной инфраструктуре Украины, сообщило Минобороны.

    Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили склад безэкипажных катеров ВСУ, объекты военной инфраструктуры, включая военный аэродром и предприятия по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражен нефтеперерабатывающий завод, обеспечивавший топливом ВСУ.

    Атакам подверглись установки берегового противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» и зенитного ракетного комплекса С-200.

    Средства противовоздушной обороны России сбили три снаряда РСЗО HIMARS и 56 дронов самолетного типа.

    С начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 тыс. 704 дрона, 582 ЗРК. Кроме того, уничтожено 18 632 танка и других бронемашин, 1472 машины РСЗО, 16 246 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России за прошлую неделю нанесли 38 высокоточных ударов, поразив ключевые объекты военной и энергетической инфраструктуры Украины.

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    16 октября 2024, 10:19 • Новости дня
    Командир ВС России сбил более 50 дронов ВСУ

    Командир зенитно-ракетного отделения поразил свыше 50 дронов ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский командир с позывным Сава уничтожил более полусотни дронов ВСУ, включая крупные БПЛА и корректировщик огня, за что был награжден медалью Суворова.

    Командир зенитно-ракетного отделения с позывным Сава лично поразил более 50 дронов Вооруженных сил Украины, сообщил командир зенитно-ракетной батареи группировки войск «Днепр» с позывным Битник, пишет РИА «Новости».

    «В том числе около восьми крупных БПЛА типа «Баба-яга», – уточнил Битник. Сава также осуществил два пуска по штурмовой авиации противника из переносного зенитно-ракетного комплекса ПЗРК.

    Среди уничтоженных целей был беспилотник самолетного типа «Валькирия», который корректировал огонь вражеской артиллерии. За проявленное мужество и героизм в зоне специальной военной операции командир Сава был награжден медалью Суворова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины начали использовать против российских войск новые «дроны-драконы», которые оснащены раскаленным металлом для поражения целей.

    Рсанее украинский FPV-дрон атаковал сдающихся в плен военнослужащих ВСУ, что вызвало возмущение в соцсетях и международных кругах.

    Российские войска уничтожили цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянске, нанося урон украинской инфраструктуре по производству дронов.

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    16 октября 2024, 12:05 • Новости дня
    На Украине решили разработать механизм экспорта оружия

    Politico: На Украине решили разработать механизм экспорта оружия

    Tекст: Александра Юдина

    На фоне финансового кризиса Украина ищет пути заработка, включая экспорт излишков оружия, что может приносить до 15 млрд долларов в год, пишет Politico.

    Украина, испытывающая дефицит средств для ведения боевых действий, рассматривает возможность экспорта своего вооружения, передает РИА «Новости».

    Верховная рада разрабатывает механизм, который позволит экспортировать излишки оружия и боеприпасов, не востребованных вооруженными силами страны.

    Ожидается, что такой шаг может принести до 15 млрд долларов ежегодно в госбюджет страны, который стремительно пустеет.

    Однако инициатива вызывает споры среди украинских политиков и представителей международного сообщества. Так, нардеп Галина Янченко заявила, что «ограничениями экспорта Украина тормозит развитие стратегической отрасли». По данным западных СМИ, с начала спецоперации (СВО) на Украине производство боеприпасов увеличилось в 25 раз по сравнению с прошлым годом.

    Высокопоставленный представитель МИД Украины в свою очередь предупредил, что экспорт оружия во время текущего конфликта может быть неправильно воспринят как внутри страны, так и за ее пределами, особенно учитывая, что Украина продолжает получать военную помощь от западных партнеров.

    Тем не менее, интерес к украинскому вооружению уже проявляют некоторые страны. Так, министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил готовность покупать дальнобойные ракеты, несмотря на существующие запреты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США заявили, что страны ЕС столкнулись с трудностями в обеспечении Украины оружием и боеприпасами из-за истощения своих запасов, что может привести к снижению уровня поддержки Киева.

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