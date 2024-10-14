Схрон ВСУ с боеприпасами обнаружен морпехами юго-западнее Угледара

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские морпехи Тихоокеанского флота обнаружили схрон боеприпасов, оставленный украинскими войсками в Угледаре, сообщает Минобороны. Среди найденных предметов были боеприпасы для гранатометов польского и американского производства, гранаты, средства связи, наведения и взрывчатка для диверсионной деятельности, передает РИА «Новости».

Военнослужащий с позывным «Калмык» рассказал, что морпехи наткнулись на взлохмаченную землю, которую решили проверить, предполагая, что она заминирована. По его словам, схрон, вероятно, предназначался для диверсионно-разведывательных групп противника.

В Минобороны уточнили, что это не первая подобная находка. Командир штурмовой группы с позывным «Бэтмен» отметил, что украинские формирования нередко бросают натовское вооружение и боеприпасы при отступлении, а также минируют дороги, сбрасывая мины с дронов.

«Бэтмен» также подчеркнул, что ВСУ пытаются превратить каждый дом в крепость, прячась в подвалах. Российские солдаты вынуждены использовать дым для выкуривания противника.

Ранее саперы на Украине нашли тайник Вооруженных сил Украины в Авдеевке с комплексами Javelin и минами, сотрудники Управления Федеральной службы безопасности обнаружили схрон с оружием, созданный под Артемовском в 2014 году, а правоохранители в Славяносербском районе Луганской народной республики выявили и уничтожили тайник с сотней артиллерийских снарядов калибра 120 мм и 155 мм.