Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.11 комментариев
Ганчев: ВС России установили контроль над дорогой к Купянску
Российские войска получили контроль над дорогой к Купянску, блокировав ротацию ВСУ
Российские войска удерживают огневой контроль над дорогой до пригорода Купянска, что мешает Вооруженным силам Украины проводить ротацию на Сватовско-Купянском направлении фронта, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.
Ганчев уточнил, что ситуация на Харьковском направлении остается боевой и напряженной. Российские бойцы продолжают наступление на Сватовско-Купянском направлении, что дало возможность прорвать линию обороны ВСУ и установить огневой контроль над важной трассой, передает ТАСС.
По словам Ганчева, эта дорога соединяет несколько населенных пунктов и ее контроль затрудняет ВСУ проведение ротации и переброску подкреплений. Особо подчеркивается, что дорога в районе Кругляковки простреливается, это фактически пригород города Купянска, находящийся южнее по реке Оскол.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские артиллеристы ночью предотвратили проникновение украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Луганской народной республики у города Кременная, заставив противника отступить. Российские военные вышли на административную границу ЛНР у Мясожаровки. Армия России продвинулась под Григоровкой в ДНР.