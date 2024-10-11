Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что по итогу тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.0 комментариев
Российские военные вышли на административную границу ЛНР у Мясожаровки
Российские войска выбили ВСУ из района Мясожаровки и вышли на границу ЛНР
Российские военные выбили украинские силы с позиций в районе Мясожаровки и, продвинувшись на 1,5 км, вышли на административную границу Луганской народной республики, начав более прицельный огонь по противнику у Лозовой.
Российские войска сумели вытеснить подразделения Вооруженных сил Украины из позиций в районе Мясожаровки, сообщил ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, это продвижение позволило российским военным выйти на административную границу Луганской народной республики. Он отметил: «В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось выбить противника с занимаемых позиций юго-западнее населенного пункта Мясожаровка. Это позволило продвинутся ВС РФ на 1,5 км и выйти на административную границу ЛНР».
Марочко также указал, что российские подразделения начали вести более прицельный огонь по украинским войскам в районе Лозовой. Это может иметь стратегическое значение в дальнейшем ведении боевых действий на данном участке фронта. В настоящее время ситуация в регионе остается напряженной, с обеих сторон продолжаются активные боевые действия.
Ранее российская армия усилила огневое воздействие по позициям украинских боевиков в Серебрянке и сократила межпозиционное пространство северо-восточнее Григоровки в Донецкой народной республике.
Кроме того российские военные продвигаются к населенному пункту Звановка под Северском в Донецкой народной республике, сообщалось о продолжающихся интенсивных боях.
Сообщалось, что вооруженные силы Украины больше двух недель не забирают тела погибших сослуживцев после боевых действий в районе Петровского в Луганской народной республике, где ежедневно теряют до отделения личного состава.