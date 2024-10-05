Силы РФ вели интенсивные бои, приближаясь к Звановке под Северском в ДНР

Tекст: Денис Тельманов

Российские войска продолжают наступление на северском направлении, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские силы продвигаются в сторону населенного пункта Звановка в Донецкой Народной Республике.



По словам Марочко, на этом направлении идут интенсивные боевые действия, и войска постепенно приближаются к цели. Он отметил, что на текущий момент у российских военных есть определенные успехи в продвижении.

Марочко добавил, что ситуация на линии фронта остается динамичной и требует постоянного мониторинга. Он подчеркнул значимость этого направления в текущей военной кампании, подчеркнув его стратегическую важность для достижения дальнейших целей.

Ранее сообщалось, что украинские вооруженные силы за прошедшие сутки выпустили 133 боеприпаса по жилым районам Донецкой Народной Республики