Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.29 комментариев
Российские войска продвинулись к Звановке в ДНР
Силы РФ вели интенсивные бои, приближаясь к Звановке под Северском в ДНР
Российские военные продвигаются к населенному пункту Звановка под Северском в ДНР, сообщили о продолжающихся интенсивных боях.
Российские войска продолжают наступление на северском направлении, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские силы продвигаются в сторону населенного пункта Звановка в Донецкой Народной Республике.
По словам Марочко, на этом направлении идут интенсивные боевые действия, и войска постепенно приближаются к цели. Он отметил, что на текущий момент у российских военных есть определенные успехи в продвижении.
Марочко добавил, что ситуация на линии фронта остается динамичной и требует постоянного мониторинга. Он подчеркнул значимость этого направления в текущей военной кампании, подчеркнув его стратегическую важность для достижения дальнейших целей.
Ранее сообщалось, что украинские вооруженные силы за прошедшие сутки выпустили 133 боеприпаса по жилым районам Донецкой Народной Республики