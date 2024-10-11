В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.5 комментариев
В Долгопрудном мужчина застрелил соседа и ранил его жену
В городе Долгопрудный в Московской области мужчина начал стрелять по супружеской паре, муж погиб, жена получила ранения, для стрельбы подозреваемый использовал пистолет ТТ и обрез охотничьего ружья, сообщили в региональном Главном следственном управлении СК.
Подозреваемому 52 года, это местный житель, он обстрелял своих соседей – супружескую пару, при этом он использовал пистолет ТТ и обрез двуствольного охотничьего ружья, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
В результате нападения мужчина погиб на месте, а его жена была серьезно ранена. После этого стрелок покончил с собой.
По одной из версий следствия, причиной нападения стал конфликт из-за парковочного места. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и убийстве.
Ранее в подмосковном Одинцово неизвестный выстрелил в помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева. Отмечалось, что нападение было тщательно спланировано.