В Долгопрудном мужчина застрелил соседа и ранил его жену

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемому 52 года, это местный житель, он обстрелял своих соседей – супружескую пару, при этом он использовал пистолет ТТ и обрез двуствольного охотничьего ружья, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

В результате нападения мужчина погиб на месте, а его жена была серьезно ранена. После этого стрелок покончил с собой.

По одной из версий следствия, причиной нападения стал конфликт из-за парковочного места. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и убийстве.

Ранее в подмосковном Одинцово неизвестный выстрелил в помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева. Отмечалось, что нападение было тщательно спланировано.