У сегодняшней Турции, может быть, есть большое желание возглавить тюркский мир, но не так много возможностей. Да и географически Анкара, положим, находится довольно близко к Баку, но очень далеко от Астаны или Бишкека.2 комментария
Российские войска освободили Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР
Министерство обороны России сообщает о продвижении российских войск в ходе спецоперации, в частности, освобождении населенных пунктов Вишневое и Крутой Яр в Харьковской и Донецкой областях, а также о значительных потерях противника в живой силе и технике.
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию, сообщает Telegram-канал Минобороны России. В Липцовском и Волчанском направлениях группировка войск «Север» нанесла поражение 57-й мотопехотной бригаде ВСУ и другим формированиям, уничтожив до 95 военнослужащих и полевой склад боеприпасов. На «Западном» направлении войска освободили Вишневое в Харьковской области, отразив контратаки и уничтожив технику ВСУ.
Группировка «Юг» заняла более выгодные рубежи, уничтожив до 900 украинских солдат и несколько артиллерийских установок, включая гаубицы М777 и М198. В ходе действий были отражены контратаки 5-й штурмовой бригады ВСУ.
Группировка «Центр» освободила Крутой Яр в Донецкой народной республике и нанесла поражение нескольким бригадам ВСУ. Потери противника составили 635 военнослужащих, бронетехнику и артиллерийские системы. На «Восточном» направлении улучшено тактическое положение, уничтожены склады боеприпасов и техника украинских войск.
В Запорожской и Херсонской областях группировка «Днепр» нанесла удары по бригадам ВСУ. Потери противника составили 60 военнослужащих и несколько единиц техники. Всего с начала операции уничтожено более 64 тыс. самолетов, вертолетов и дронов, а также значительное количество военной техники противника.
В понедельник ВС России освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР. Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продолжили продвигаться на Запорожском направлении и вышли на окраины города Гуляйполе, который является важным логистическим центром ВСУ. В свою очередь, на территории ДНР российские войска освобождают населенные пункты Украинск, Острое и Григоровка, что имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения армии. Кроме того, неофициальные источники сообщают об уничтожении нескольких украинских F-16 на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, предположительно в результате удара российской ВКС гиперзвуковым комплексом «Кинжал».