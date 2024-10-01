Tекст: Алексей Дегтярев

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию, сообщает Telegram-канал Минобороны России. В Липцовском и Волчанском направлениях группировка войск «Север» нанесла поражение 57-й мотопехотной бригаде ВСУ и другим формированиям, уничтожив до 95 военнослужащих и полевой склад боеприпасов. На «Западном» направлении войска освободили Вишневое в Харьковской области, отразив контратаки и уничтожив технику ВСУ.

Группировка «Юг» заняла более выгодные рубежи, уничтожив до 900 украинских солдат и несколько артиллерийских установок, включая гаубицы М777 и М198. В ходе действий были отражены контратаки 5-й штурмовой бригады ВСУ.

Группировка «Центр» освободила Крутой Яр в Донецкой народной республике и нанесла поражение нескольким бригадам ВСУ. Потери противника составили 635 военнослужащих, бронетехнику и артиллерийские системы. На «Восточном» направлении улучшено тактическое положение, уничтожены склады боеприпасов и техника украинских войск.

В Запорожской и Херсонской областях группировка «Днепр» нанесла удары по бригадам ВСУ. Потери противника составили 60 военнослужащих и несколько единиц техники. Всего с начала операции уничтожено более 64 тыс. самолетов, вертолетов и дронов, а также значительное количество военной техники противника.

В понедельник ВС России освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР. Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продолжили продвигаться на Запорожском направлении и вышли на окраины города Гуляйполе, который является важным логистическим центром ВСУ. В свою очередь, на территории ДНР российские войска освобождают населенные пункты Украинск, Острое и Григоровка, что имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения армии. Кроме того, неофициальные источники сообщают об уничтожении нескольких украинских F-16 на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, предположительно в результате удара российской ВКС гиперзвуковым комплексом «Кинжал».