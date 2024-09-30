Российские войска освободили Нелеповку в ДНР

Подразделения также нанесли поражение живой силе и технике 47-й, 150-й, 151-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й, 116-й, 119-й бригад теробороны, 12-й, 15-й бригад нацгвардии около Клебан-Быка, Селидово, Дзержинска, Николаевки, Лысовки, Цукурино, Сухой Балки, Дружбы и Шевченко в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Были отражены девять контратак штурмовых групп пяти механизированных и одной воздушно-десантной бригад ВСУ.

Потери ВСУ составили до 630 военнослужащих, две бронемашины «Козак», 152-мм гаубица «Мста-Б» и 122-мм орудие Д-30, отчитались в Минобороны.

Накануне российские войска освободили Макеевку в ЛНР.