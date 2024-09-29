Российские войска освободили Макеевку в ЛНР

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в Telegram-канале ведомства, в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение силам и технике ВСУ в районах Купянска, Макеевки, Григоровки и Торского.

В сообщении говорится, что ВС России отразили контратаку штурмового подразделения ВСУ. Потери украинской стороны составили до 450 военнослужащих, девять автомобилей, а также несколько артиллерийских установок, включая польскую Krab и американскую М198. Уничтожены три склада боеприпасов, уточнили в пресс-службе.

В Минобороны добавили, что в других секторах фронта также зафиксированы успехи российских войск. Группировка «Север» нанесла удар по формированиям ВСУ в Волчанске и Липцах, где противник потерял до 70 военнослужащих и четыре автомобиля. Группировка «Юг» заняла более выгодные позиции в районах Константиновки и Северска.

Активные действия авиации, артиллерии и ракетных войск также способствовали уничтожению объектов противника, включая объекты топливной инфраструктуры и центры радиотехнической разведки. Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба Hammer и 172 украинских беспилотных аппарата, подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ. «Потери противника составили до 620 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», четыре 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад боеприпасов», – отметили в ведомстве.

В сообщении говорится, что подразделения группировки войск «Восток» ВС России отразили контратаку штурмовой группы ВСУ. Противник потерял до 135 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, девять автомобилей, 155-мм гаубицу Caesar производства Франции.

Как указали в ведомстве, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах Копани, Малой Токмачки Запорожской области и Котлярево Николаевской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре автомобиля и радиолокационная станция ЗРК IRIS-T производства ФРГ.

В пресс-службе заявили, что оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение двум объектам топливной инфраструктуры, центру радиотехнической разведки, скоплениям живой силы и военной техники противника в 136 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Центр» освободили Мариновку в Донецкой народной республике.