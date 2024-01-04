За период СВО мы сделали неприятное открытие: заметная часть российской культуры – это чужеродное тело. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок, и это впечатление, кажется, было недалеко от истины.4 комментария
Индия опровергла данные об отправке артиллерийских боеприпасов Украине
Индийская сторона не отправляла на Украину артиллерийские боеприпасы, сообщил на брифинге в Нью-Дели официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.
Отвечая на вопрос о появившихся в СМИ данных о якобы имевших место поставках индийских снарядов на Украину, он категорично заявил, что Индия «не посылали никаких артиллерийских боеприпасов на Украину, не экспортировали и не отправляли», передает ТАСС.
Ранее в Израиле сообщили, что информация о передаче израильских танков «Меркава» украинской армии является ложной.